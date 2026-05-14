Utilidad neta de Davivienda Group fue de $304.849 millones en el primer trimestre de 2026 

Davivienda Group reportó una utilidad neta consolidada de $304.849 millones durante el primer trimestre de 2026, de acuerdo con sus estados financieros intermedios consolidados condensados. El resultado antes de impuesto a las ganancias fue de $538.962 millones y el impuesto de renta ascendió a $234.113 millones.
Lea también: Utilidad neta de Grupo Sura tuvo leve caída en el primer trimestre, pero sus ingresos crecieron con fuerza
La compañía explicó que el primer trimestre de 2026 es el primer periodo que refleja completamente la integración de las operaciones de BNS (Scotiabank) en Colombia, Costa Rica y Panamá, por lo que la comparación del estado de resultados frente a periodos anteriores debe analizarse cuidadosamente.
Frente al cuarto trimestre de 2025, la utilidad neta disminuyó desde $964.000 millones hasta $305.000 millones. La empresa atribuyó esa variación al efecto base del trimestre anterior, cuando se reconocieron ingresos no recurrentes cercanos a $575.000 millones por la adquisición de las operaciones de BNS en condiciones favorables; al reconocimiento del impuesto al patrimonio aplicable a entidades colombianas por cerca de $280.000 millones; a un mayor gasto de provisiones; y a un menor resultado de cambios y derivados por la apreciación del colón.
Davivienda Group aumentó cartera y activos en el trimestre
La cartera bruta de Davivienda Group cerró marzo de 2026 en $202,3 billones, con un aumento de 1,8 % frente al trimestre anterior, impulsado principalmente por los segmentos comercial y vivienda. Los activos totales llegaron a $268,3 billones, con un crecimiento de 1,7 %.
El portafolio comercial alcanzó $89,5 billones y creció 3,2 %, explicado por mayor dinámica de desembolsos en sectores como energía e hidrocarburos, comercio y servicios. La cartera de vivienda llegó a $60,3 billones, con un avance de 1,3 %, apoyada en el segmento mayor a VIS residencial. En contraste, la cartera de consumo se ubicó en $52,4 billones y presentó una leve reducción por efecto de la tasa de cambio.
Las fuentes de fondeo cerraron en $226,3 billones, con un crecimiento trimestral de 2,6 %. Los depósitos a la vista alcanzaron $96,7 billones y los depósitos a término llegaron a $101,4 billones.
Los ingresos financieros por interés llegaron a $6,60 billones en el primer trimestre de 2026, mientras los egresos financieros fueron de $3,49 billones. Con ello, el margen financiero bruto alcanzó $3,11 billones y el margen financiero neto se ubicó en $2,03 billones.
El margen financiero bruto, incluyendo cambios y derivados, cerró en $3,25 billones, con un crecimiento de 28,1 % frente al trimestre anterior. La compañía explicó que este desempeño respondió a mayores ingresos financieros, que compensaron el aumento de los egresos financieros y la reducción del resultado de cambios y derivados.
El gasto de provisiones neto de recuperaciones fue de $1,08 billones, con un incremento de 63,9 % frente al cuarto trimestre de 2025. Según el informe, esta variación se explicó por dos meses adicionales de operaciones integradas y por la normalización del gasto, luego de un trimestre anterior con una demanda de provisiones menor.
En riesgo de crédito, Davivienda Group reportó una mejora en la calidad consolidada. El indicador de cartera vencida mayor a 90 días se ubicó en 3,65 %, con una disminución de 10 puntos básicos frente al trimestre anterior.
Puede interesarle leer: Cementos Argos definió cómo hará la recompra de acciones por hasta $450.000 millones: así será el proceso
La cobertura total cerró en 103,8 %, frente al 99,2 % del cuarto trimestre de 2025. Según el informe, este aumento reflejó esfuerzos para fortalecer provisiones y una mejora en los niveles de cartera en mora, particularmente en comercial y vivienda.
DaviPlata aceleró créditos y depósitos
DaviPlata mantuvo una dinámica positiva en su consolidación como neobanca. El saldo de créditos cerró en $142.800 millones, con un crecimiento de 23,6 % frente al trimestre anterior y de 624 % frente al año anterior, impulsado por desembolsos de nanocréditos.
El promedio diario de depósitos de bajo monto fue de $1,2 billones, con aumentos de 7,2 % frente al trimestre anterior y de 29,2 % frente al año anterior. Los ingresos de la plataforma llegaron a $68.100 millones, impulsados por nanocréditos, ingresos transaccionales y precios de transferencia de fondos.
La cartera sostenible total de Davivienda Group cerró en $33,9 billones, equivalente al 16,8 % de la cartera total. De ese monto, $24,0 billones correspondieron a cartera social y $9,7 billones a cartera verde.
Banco Davivienda finalizó durante el trimestre la colocación de recursos del Bono de Biodiversidad, destinando $210.500 millones a actividades productivas y proyectos de clientes relacionados con conservación de biodiversidad.
Banco Davivienda redujo utilidad neta consolidada y elevó solvencia
En el caso de los estados financieros consolidados de Banco Davivienda S.A. y sus filiales internacionales, la utilidad neta después de impuestos fue de $283.000 millones durante el primer trimestre de 2026, lo que representó una disminución de 45,3 % frente al trimestre anterior.
La entidad explicó que este comportamiento estuvo asociado principalmente a mayores gastos operacionales derivados del impuesto al patrimonio, al efecto base del cuarto trimestre de 2025 —cuando se registró un ingreso no recurrente relacionado con la integración de las operaciones de BNS en condiciones favorables—, a mayores provisiones y a un menor resultado de cambios y derivados por la apreciación del colón frente al dólar.
A pesar de ello, Banco Davivienda reportó fortalecimiento en indicadores de solvencia y crecimiento de cartera. La cartera bruta consolidada cerró en $174,2 billones, con un incremento de 2 % frente al trimestre anterior y de 21,3 % frente al mismo periodo del año pasado, impulsada principalmente por las carteras comercial y de vivienda, así como por la integración de las operaciones con BNS.
También puede leer: Túnel del Toyo asegura millonaria inversión para continuar con obras
La solvencia básica ordinaria CET1 se ubicó en 11,95 %, equivalente a 4,95 puntos porcentuales por encima del mínimo regulatorio, mientras que la solvencia total alcanzó 16,22 %, ubicándose 4,72 puntos porcentuales sobre el mínimo exigido.
Lea el informe de resultados completo haciendo clic en este enlace.
—