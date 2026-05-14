Utilidad neta del Grupo Energía Bogotá cayó 44 % en el primer trimestre y llegó a $533.000 millones

El Grupo Energía Bogotá reportó una utilidad neta controlada de $533.000 millones en el primer trimestre de 2026, lo que representó una disminución de 44 % frente al mismo periodo de 2025, en medio de eventos no recurrentes, efecto cambiario, mayores gastos administrativos y menor contribución por método de participación.
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De acuerdo con el informe de resultados, la utilidad neta total ascendió a $568.000 millones, con una caída interanual de 42,7 % frente a los $991.000 millones del primer trimestre de 2025. La utilidad atribuible a la participación controladora pasó de $945.000 millones a $533.000 millones, mientras que la participación no controladora bajó de $45.000 millones a $35.000 millones.
La compañía explicó que la utilidad neta del periodo estuvo afectada por una disminución de 13 % en la utilidad bruta, asociada principalmente al efecto de conversión por la apreciación del peso colombiano frente al dólar y al impacto del incidente de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), siniestro ocurrido el 1 de marzo de 2026.
También incidieron el aumento de gastos administrativos por la provisión de Air-e, el impuesto al patrimonio, ajustes salariales y bonificaciones, además de una menor contribución por método de participación y una reducción en el rubro de diferencia en cambio.
Ingresos de Grupo Energía Bogotá bajaron 11,8 % en el primer trimestre
Los ingresos operacionales de Grupo Energía Bogotá se ubicaron en $1,76 billones en el primer trimestre de 2026, una caída de 11,8 % frente a los $1,99 billones reportados en el mismo periodo de 2025.
El informe señala que la apreciación del peso colombiano frente al dólar generó menores ingresos por $121.000 millones, debido a que la TRM promedio de marzo de 2026 cerró en $3.699,5, frente a $4.193,2 en marzo de 2025. Además, el evento no recurrente ocurrido en Transportadora de Gas del Perú presionó los ingresos y costos operacionales de los segmentos de distribución de gas natural y distribución de energía eléctrica.
Por segmentos, distribución de gas natural registró ingresos por $803.000 millones, con una caída de 18,5 %; transporte de gas natural llegó a $465.000 millones, con una disminución de 6,2 %; transmisión de electricidad reportó $326.000 millones, con baja de 3,1 %; y distribución de electricidad alcanzó $164.000 millones, con descenso de 6,2 %.
Ebitda ajustado creció 4 %, pese a caída en empresas controladas
El Ebitda ajustado consolidado fue de $2,41 billones en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento de 4 % frente a los $2,31 billones del mismo periodo de 2025. Este indicador incluye dividendos decretados de compañías asociadas y negocios conjuntos.
El comportamiento tuvo dos efectos contrapuestos. Por un lado, el Ebitda de las empresas controladas cayó $166.000 millones, hasta $757.000 millones. Por otro, los dividendos decretados por compañías no controladas aumentaron $259.000 millones, hasta $1,65 billones. El informe precisa que los dividendos de Enel Colombia por $1,17 billones fueron decretados el 1 de abril de 2026 y se incluyeron para facilitar la comparación de cifras.
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Los gastos administrativos aumentaron 37,5 %, al pasar de $272.000 millones en el primer trimestre de 2025 a $374.000 millones en el mismo periodo de 2026.
Según el reporte, el incremento obedeció principalmente a la provisión de la cartera de Air-e en transmisión de electricidad por $55.000 millones, al impuesto al patrimonio por $38.000 millones y al ajuste anual de salarios y bonificaciones no recurrentes por $25.000 millones.
El resultado por método de participación patrimonial disminuyó 13,1 %, al pasar de $681.000 millones a $592.000 millones. La caída estuvo explicada por menores contribuciones de Enel Colombia, filiales en Brasil y Vanti.
Enel Colombia redujo su aporte en $42.000 millones, en un trimestre caracterizado por alta hidrología, menores precios de bolsa y causación del impuesto al patrimonio.
La ganancia antes de impuestos fue de $694.000 millones, una disminución de 40,9 % frente a $1,17 billones del primer trimestre de 2025. A su vez, el resultado de actividades operacionales bajó 34,1 %, desde $660.000 millones hasta $435.000 millones.
En deuda, Grupo Energía Bogotá reportó una deuda total neta de $17,54 billones al cierre del primer trimestre de 2026, inferior en 4,3 % frente a los $18,33 billones del primer trimestre de 2025. La deuda total bruta fue de $20,53 billones, con un aumento de 2,5 %.
El indicador deuda total neta sobre Ebitda ajustado mejoró de 3,48 veces a 2,91 veces, mientras que la relación Ebitda ajustado sobre gastos financieros netos pasó de 4,88 veces a 5,83 veces.
Avances operativos y estratégicos de Grupo Energía Bogotá
En transmisión de electricidad, Enlaza avanzó en proyectos como Colectora, Sogamoso Norte, Chivor II-Norte, Refuerzo Suroccidental, Huila y Tercer Transformador Bolívar. Además, la UPME adjudicó proyectos de compensadores síncronos en subestaciones como Maicao, Santa Marta, El Banco, Guatapurí y La Jagua, con el objetivo de fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico.
En gas natural, el reporte destacó que el incidente en el gasoducto operado por TGP en Perú fue resuelto el 14 de marzo, con restablecimiento completo del flujo y sin impactos materiales ni sostenidos en la operación de distribución. Sin embargo, durante los 14 días de emergencia se restringió materialmente la distribución de gas natural a sectores como transporte, generación eléctrica e industria, priorizando usuarios críticos.
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En Brasil, Gebbras llegó a un acuerdo con Axia Energía para adquirir el 49 % restante en cuatro concesiones de transmisión. Como resultado, GEB pasaría a ser propietario del 100 % de las acciones de esas sociedades, fortaleciendo su presencia en el mercado brasileño de transmisión eléctrica.
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