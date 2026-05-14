Conconcreto redujo ingresos y Ebitda en el primer trimestre de 2026 frente a 2025  

Conconcreto inició 2026 con ingresos consolidados por $123.188 millones y un Ebitda de $18.607 millones, en un trimestre marcado por la entrega de proyectos estratégicos de infraestructura, nuevas adjudicaciones privadas y avances en vivienda.
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Frente al mismo periodo de 2025, los ingresos consolidados disminuyeron desde $146.251 millones hasta $123.188 millones, mientras el Ebitda pasó de $37.984 millones a $18.607 millones.
Durante el trimestre de 2026, la compañía destacó la finalización y puesta en operación de proyectos de infraestructura en Bogotá y Soacha por más de $540.000 millones, entre ellos la Avenida Guaymaral, el Puente Sur de la Avenida Primera de Mayo con Avenida 68 y el Patio Portal El Vínculo.
Sobre los resultados del trimestre, Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto, afirmó: “Los resultados alcanzados durante este trimestre reflejan la disciplina, el rigor y la visión estratégica con la que seguimos avanzando en cada uno de nuestros negocios, enfocados en consolidar una compañía cada vez más sólida, rentable y sostenible para nuestros accionistas”.
Conconcreto avanzó en proyectos estratégicos de infraestructura
Conconcreto informó que durante el trimestre entregó el Puente Sur de la Avenida Primera de Mayo con Avenida 68 en Bogotá, una estructura de 466 metros y tres carriles desarrollada para la Línea 1 del Metro de Bogotá.
Asimismo, la compañía suscribió el acta de finalización de la etapa de construcción del Patio Portal El Vínculo en Soacha, proyecto desarrollado para la Empresa Férrea Regional.
En Bogotá también entró en operación la totalidad de la Avenida Guaymaral, obra desarrollada para el Fideicomiso Lagos de Torca, que contempló la entrega de 1,4 kilómetros de calzadas, espacio público y zonas verdes.
La empresa señaló que estos avances hacen parte de su estrategia de fortalecimiento en infraestructura urbana y movilidad.
Asimismo, durante el primer trimestre de 2026, Conconcreto obtuvo nuevas adjudicaciones privadas por $130.584 millones, fortaleciendo su backlog en segmentos logísticos e industriales.
Entre los proyectos adjudicados se destacan el urbanismo del parque industrial Lógika Vía 40 en Barranquilla y la construcción de un centro de almacenamiento y distribución logística para Tronex en Medellín.
La compañía continúa enfocada en ampliar su participación en proyectos industriales y logísticos, segmentos que han ganado relevancia dentro de su estrategia de diversificación.
En el negocio de vivienda, Conconcreto avanzó en nuevos lanzamientos y construcción de proyectos residenciales durante el trimestre.
La compañía realizó el lanzamiento de Calia, un proyecto VIS ubicado en Bogotá que contempla cerca de 1.780 unidades en dos etapas y ventas estimadas por $584.797 millones.
Adicionalmente, inició la construcción de Treebal en Medellín, un proyecto residencial de estrato alto que contempla 39 unidades y ventas proyectadas por $92.266 millones.
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Conconcreto indicó que estos avances permitieron aumentar su participación en el segmento de vivienda en Colombia, pasando de 1,17 % en el primer trimestre de 2025 a 1,26 % en el mismo periodo de 2026.
La compañía también reportó un plan de escrituraciones por $1,74 billones, respaldado por el avance comercial y constructivo de sus proyectos residenciales.
La compañía reiteró que continuará fortaleciendo una visión de negocio enfocada en proyectos estratégicos, diversificación y sostenibilidad en el largo plazo.