Grupo Cibest, nueva matriz de Bancolombia, confirmó este viernes que proyecta un importante crecimiento en su cartera para 2025, así como incrementos elevados en la rentabilidad de los intereses prestados (NIM, por sus siglas en inglés) y la que obtiene por el capital invertido (ROE).
En una llamada con inversionistas, los altos directivos de la compañía presentaron resultados optimistas para este año y dieron pistas sobre una estrategia para diversificar y complementar su oferta de servicios financieros en todas sus geografías de operación.
Proyecciones positivas en Grupo Cibest (Bancolombia) y Colombia
Así las cosas, para 2025, la entidad estima que su cartera total crecerá un 5,4 %, impulsada principalmente por el portafolio hipotecario, con un 7,5 %, seguido del segmento de consumo con 7 %, y los préstamos comerciales con un 4,2 %.
De otro lado, Grupo Cibest confía en sostener un ROE del 16 % en 2025, un costo de riesgo de entre 1,6 % y 1,8 % y un NIM de más de 6 %.
Sobre este último punto, el presidente de la compañía, Juan Carlos Mora, aseguró que el indicador «está claramente relacionado con la forma en que el Banco de la República mueva sus tasas de interés”.
En su última reunión, el emisor dejó los tipos inalterados en 9,25 %, aun cuando el mercado esperaba una reducción de 25 puntos básicos.
Para el ejecutivo, esto indica que aún se “perciben riesgos inflacionarios” en la Junta del BanRep y anotó que, mientras el IPC no llegue al rango meta, “probablemente se retrase la reducción de tasas el próximo año”.
“Así, podríamos tener un mejor margen de lo esperado, aunque para fin de año estimamos un NIM cercano al 6,3 %”, anotó.
Ahora bien, el guidance de la matriz de Bancolombia también señala que, en lo que queda de 2025, el banco central tendrá importantes reducciones en sus tasas de interés, con lo cual las llevaría a 8,25 %. Esto sería un punto porcentual por debajo de la cifra actual.
Sumado a lo anterior, la entidad prevé que la inflación en Colombia llegue a 5,1 % al cierre del año, mientras que el crecimiento económico sería de 2,6 %.
«Estamos viendo una actividad robusta, principalmente impulsada por el consumo, el sector comercio, y todavía vemos el sector agrícola bastante fuerte, así como los servicios provenientes del negocio del entretenimiento», explicó Laura Clavijo, directora de investigaciones económicas.
Nueva estructura y negocios en la región
Durante la llamada con inversionistas, la empresa también se refirió a la nueva estructura corporativa que se consolidó en Grupo Cibest y destacó que le da “flexibilidad y posibilidades futuras, al mismo tiempo que es muy clara para nuestros grupos de interés”
En ese sentido, confirmaron: «Continuaremos añadiendo nuevos negocios que complementen nuestra oferta de servicios financieros en una diferente, en las diferentes geografías.»
Y cerraron diciendo: “Con esta nueva estructura, continuaremos explorando nuevas vías de crecimiento y las tomaremos si tienen sentido para nosotros”.