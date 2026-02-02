Primicia | GEB anticipó resultados positivos en 2025; tiene en la mira formación de liquidez y ajustes en remuneración

El Grupo Energía de Bogotá (GEB) tendrá un 2026 con iniciativas enfocadas a mejorar la liquidez de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), una mejor gestión de su gobierno corporativo y consolidación de proyectos estratégicos.
En entrevista con Valora Analitik, Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB, reveló que este año esperan invertir cerca de US$400 millones, como consecuencia de varios de los proyectos que tiene en curso fuera y dentro del país, como es la planta de regasificación en La Guajira, y proyectos en Guatemala, Perú y Brasil.
“Claramente, la regasificadora es una inversión importante. Vamos a seguir mirando Brasil, que tiene reglas muy virtuosas. Terminar Guatemala (que incluye 800 kilómetros de líneas y tres subestaciones eléctricas), que estamos ya a punto de terminar eso, y con el compromiso con Perú de llevar el gas a La Sierra, que estamos esperando los últimos ya acuerdos con este gobierno para para poder garantizar eso”.
En el caso de Perú, recordó que “ya generamos los primeros hogares en Cuzco con gas natural, después de más de 20 años de deuda histórica para las comunidades de la sierra peruana”.
Resultados de 2025 y estrategia de liquidez
Al ser consultado por el balance de 2025, Ortega anticipó que “en un entorno complejo se van a lograr resultados positivos” y destacó los resultados de Enel, con un buen año en esta filial.
Resaltó que “el grupo, a pesar del reto tan grande que tiene TGI con el tema de gas, está logrando los resultados. Hay unos one off, como la venta del lote la Calle 26”. Estos resultados garantizan “de todas maneras que los dividendos mantienen su tendencia sana, tanto para la ciudad como para todos los inversionistas”.
En relación con las propuestas que se llevarán a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, que se hará en marzo, se plantearán iniciativas para mejorar la liquidez del título.
“Hay toda la parte del gobierno corporativo en que la remuneración de los miembros de Junta Directiva sea en acciones del GEB, y que los bonos de resultados también sean en títulos”, reveló.
Y añadió: “Yo creo que es relevante que todos tengamos lo que llaman la piel en el juego. Y es parte de los estándares del mercado internacional. Uno debe recibir beneficios en función de los resultados que genera, y si uno cree en la empresa, uno debe estar amarrado al futuro de la empresa, y eso es parte de lo que se está trabajando en todo este proceso”.
También dijo que están pensando en crear formación de liquidez para sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). “Todo eso está en la mira. Pero lo más importante es que haya más flotante, con poquito flotante no hay nada que uno pueda hacer”, añadió, en relación con la enajenación de acciones que está explorando actualmente Distrito.
Abastecimiento de energía para el centro del país
Juan Ricardo Ortega consideró que la única forma de abastecer el centro del país es por Ballena – Barrancas, “y es por eso que el acuerdo con Ecopetrol también, de poder tener acceso a la infraestructura en Chuchupa de Hocol para hacer la regasificadora en Ballenas, eso va ya volando”.
Además, afirmó que “no hay ninguna ruta de acceso al interior del país que esté antes de cuatro o cinco años”, a parte del proyecto mencionado, con una capacidad de más de 300 millones de pies cúbicos diarios.
“Por eso es que la infraestructura de generación, que es la que consume mucho gas, está en la costa, y por eso SPEC tiene esa mayor capacidad, porque es para generación de electricidad”, explicó Ortega.
De cara a las necesidades de energía al interior del país, dijo que “en el interior está toda la discusión de industria. Si usted ve las cifras, la caída de la demanda de industria ha sido brutal, casi 40 % y la industria está sufriendo muchísimo, por el aumento del precio del energético”.
