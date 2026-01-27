TGI y Ecopetrol logran acuerdo clave para la importación de gas desde La Guajira

La Transportadora de Gas Internacional (TGI), filial del Grupo Energía Bogotá (GEB), y Hocol, que es filial de Ecopetrol, avanzan en interconexiones energéticas para materializar proyectos de regasificación en el Caribe.
Esta vez, TGI hizo mención de un proyecto de regasificación en La Guajira, localizado en Ballena, y la compañía señaló que se firmó un acuerdo de conexión con una de las líneas de Hocol, con la finalidad de conectar la Unidad Flotante de Almacenamiento (FSRU por sus siglas en inglés), es decir, el barco donde se recibirá el gas natural licuado, con la infraestructura interna de Hocol, con el fin de que el gas pueda ser transportado.
En síntesis, esto hará que sea más fácil que el gas que se traerá de La Guajira se conecte al sistema de transporte de Colombia, todo ello a través de la línea Chuchupa B-Ballena. Las compañías manifestaron que esto permitirá el ingreso de 250 millones de pies cúbicos diarios, con la finalidad de contribuir al abastecimiento interno del país.
También se mencionó que será TGI la que realizará todas las inversiones para la habilitación del proyecto de Ballena y las mejoras que se requieran para el fortalecimiento de la oferta de gas.
A lo que se añadió que esto no solo ayudará a que se reciba gas natural licuado del exterior, sino también a que se reciba el energético de campos marítimos, con el fin de mantener su producción, particularmente el del campo Chuchupa, junto con la integridad de su infraestructura.
Jorge Henao, gerente general de TGI, agradeció a Hocol por su disposición para firmar el acuerdo; mientras que Luis Eduardo Parra, presidente de Hocol, señaló que el proyecto de Ballena es una oportunidad para el aprovechamiento de la infraestructura gasífera en Colombia.
