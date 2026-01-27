Presidente de Ecopetrol confirma que podría evaluarse venta del campo Permian que opera con fracking

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, afirmó frente al negocio del Permian, localizado en Texas (EE. UU.), que este campo registra unas actividades y acuerdos de operación que se hacen en el marco de los contratos, señalando que estos (celebrados en 2020) deben actualizarse y que es necesario tomar decisiones sobre el plan para seguir extrayendo barriles de crudo y millones de pies cúbicos de gas de este tipo de activos.
“Siempre he sido claro en que este (el Permian) es un activo importante, que suma en reservas y en producción, que suma eficiencia y limpieza del costo y de la extracción. Esa es una posición que he tenido, pero también entiendo la posición del Gobierno y nos corresponde estar en línea. Es fracking y esta es una tecnología con la que este Gobierno no va, y en esa medida es que hemos hecho los ejercicios, los análisis y hemos valorado justamente el activo en términos de lo que hay que valorar”, dijo en 6AM W.
A lo que añadió que se están recibiendo solicitudes de revisión para desinversiones de algunos activos, dentro y fuera del país, y que el Permian podría ser uno de los que está en evaluación. Cabe señalar que estas afirmaciones se dieron luego de las declaraciones del presidente Petro, en las cuales instó a vender el activo. También hubo señalamientos de exmiembros de la Junta Directiva, como Mónica de Greiff, en las cuales se afirmó que: “a Petro no le gusta lo que hace Ecopetrol”.
Desempeño de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York
De otro lado, Roa manifestó que la acción de Ecopetrol se valorizó 27 % y la de ISA (filial de la compañía) por encima de 32 %, lo que, para él, refleja una recuperación del valor en el desempeño y en el comportamiento de los fundamentales del Grupo Ecopetrol. Además dijo que más adelante se darán noticias sobre las reservas y que estas son positivas.
“Al margen del impacto de la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y del costo del precio del Brent, han tenido impactos importantes y estamos por encima de las metas que nos habíamos trazado”, enfatizó en 6AM W el presidente frente a la producción, a lo que añadió que esto hace parte del buen desempeño de las acciones en la bolsa.
Aranceles de Ecuador a Colombia en transporte de crudo
También expresó que, frente al incremento de 900 % en las tarifas de transporte del petróleo colombiano, que la operación se encuentra suspendida desde octubre de 2023.
“Se suspendió porque estábamos teniendo pérdidas del 27 % del crudo transportado por allí, casi 3.000 barriles diarios de 30.000, que es la cantidad que normalmente se mueve. En promedio, estábamos teniendo en esa infraestructura 1.600 válvulas por año”, mencionó en 6AM W.
A lo que añadió que, con las pérdidas, estaban teniendo costos de US$12 por barril transportado por la infraestructura. También señaló que Ecopetrol movió el crudo por San Miguel y lo transportó a través de los oleoductos de la infraestructura de Ecuador a un costo de US$2,7 por barril.
“Esta medida resulta absolutamente irracional (los aranceles) y nos toca buscar alternativas para sobrellevarla, pero esto se está evaluando y lo está coordinando el Ministerio de Minas y Energía”.
También destacó que tanto Ecopetrol como su filial Cenit deben contar con estudios de viabilidad y que, mientras no se resuelvan problemáticas relacionadas con las comunidades en el sur de Colombia, Ecopetrol no podrá exportar crudo por esa zona.
Asimismo, indicó que, frente a las afectaciones del oleoducto y a las operaciones de Ecopetrol, habría una activación, por parte de la Comunidad Andina de Naciones, de un tribunal de justicia para dirimir el conflicto, ya que esto restringe el libre comercio.
“Lo que esperamos es que rápidamente se sienten las cancillerías y, por la vía diplomática podamos resolver el conflicto”, concluyó Roa.
