Se viene nuevo choque de trenes en la Junta de Ecopetrol para definir el futuro de negocios con fracking

Ecopetrol reveló la plancha que contiene los nueve nombres que podrían integrar la Junta Directiva de la compañía. Tres de ellos son nuevos. Lo que falta es que la Asamblea de Accionistas, que se celebrará el 5 de febrero, apruebe la Junta que se define en la plancha.
Si se pone la lupa sobre las tres personas que llegarían a la mesa directiva, es posible que haya una puja entre quienes están a favor del fracking y quienes están en contra.
El primer candidato a integrar el organismo es Juan Gonzalo Castaño, ingeniero de sistemas graduado en Moscú, Rusia, y autor de informes que se oponen al fracking. Lo anterior va en línea con el hecho de que uno de los activos más importantes de Ecopetrol, el Permian, campo petrolero de petróleo y gas a través de este método, que representó además 14 % de la producción de hidrocarburos de Ecopetrol en el tercer trimestre de 2025.
A causa de lo anterior, no han sido pocas las voces que se han opuesto a la iniciativa del Gobierno de vender este activo, debido a que su método de extracción es distante de las políticas de sostenibilidad y energía renovable.
Incluso, desde la misma Presidencia de Colombia se dieron órdenes de que se analice la venta del Permian. El presidente Petro ha sido enfático en que el sector está migrando a energías renovables, y que los combustibles fósiles, como el petróleo o el gas, están en declive.
La segunda candidata es Carolina Arias, quien tiene un doctorado en estudios del desarrollo de la Universidad de Zacatecas, en México, y también es administradora ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira.
Cabe mencionar que Arias fue asesora solidaria del Movimiento Ríos Vivos, junto con otros movimientos sociales. Ríos Vivos es una organización de mujeres, pescadores, arrieros, agricultores y amas de casa, que señalan haber sido afectados por el megaproyecto de Hidroituango. Según lo manifiesta la página de la organización, han decidido luchar contra las injusticias, permanecer en el territorio y contar su versión sobre los impactos de esta iniciativa y la destrucción del cañón del río Cauca.
Con ello, puede inferirse que Arias podría tener una posición ambientalista en temáticas relacionadas con el fracking, aunque todo está por verse hasta que comiencen las sesiones de la Junta y esta sea aprobada previamente por la Asamblea de Accionistas.
Por otro lado, César Loza, quien ejerce como presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), se ganó la candidatura para la representación de los trabajadores en la Junta. Este líder sindical se ha opuesto reiteradamente a la venta del Permian, indicando que este es un activo valioso para la empresa. Además, ha apoyado, a través de la organización que representa, técnicas como el fracking para la extracción de hidrocarburos.
“La USO, en su expresión mayoritaria, reitera su compromiso con la defensa de Ecopetrol, la industria del petróleo y el gas, los derechos laborales de los afiliados y la soberanía energética de Colombia. Acompañamos las acciones encaminadas a la transición energética, sin que esto signifique el deterioro de la seguridad energética y de la estabilidad de la primera empresa de los colombianos”, recalcó el sindicato en defensa del activo Permian.
De esta manera, puede que haya un choque de trenes o un tire y afloje entre los miembros de la Junta frente al tema del fracking. Cabe añadir que un miembro de junta no cumple un rol decorativo, sino que vota decisiones sobre endeudamiento, inversión, nombramiento de la alta gerencia, política de dividendos y presupuesto, con lo cual su cargo sí tiene incidencia en temas sensibles de la empresa.
Cabe agregar que la Junta Directiva que se va a elegir irá hasta 2029. Mientras que la inversión y activos de Ecopetrol en el Permian pueden depender del próximo Gobierno, el cual tomará posesión el 7 de agosto de 2026; si este llega a ser de la corriente del actual, es posible que el análisis sobre la desinversión del activo tome más fuerza, pese a las declaraciones oficiales de Ecopetrol en mantenerse en el Permian.
