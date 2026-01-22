Entrevista | Supersociedades se pronuncia sobre ley de insolvencia de Canacol y compra de Monómeros

El superintendente de Sociedades de Colombia, Billy Escobar, es uno de los funcionarios con mayor conexión transversal en el aparato productivo del país. Su gestión atraviesa múltiples sectores de la economía y del mundo empresarial, desde procesos de salvamento que buscan preservar el empleo y la actividad económica, hasta escenarios extremos de liquidación que tienen impactos directos sobre la tributación y el empleo.
En esta conversación, Escobar abordó algunos de los temas que marcan la agenda económica y energética del país. Entre ellos, el proceso de reestructuración de Canacol, la eventual compra de Monómeros y el papel que juega la Superintendencia en la prevención de liquidaciones empresariales que, en última instancia, terminan afectando el empleo formal y los ingresos del Estado.
¿Cuánto tiempo tomará el proceso de reorganización de Canacol?
Lo primero que hay que decir es que es un proceso de insolvencia transfronteriza. Eso viene de Calgary (Canadá). Es una empresa del sector de los hidrocarburos, que tiene unos activos bien importantes de US$1,3 billones, con pasivos de US$900 millones. Ellos tienen unas filiales y una de esas es Colombia. Lo novedoso para el ambiente nuestro es que ellos piden que se apliquen medidas cautelares sobre los activos que existen acá en Colombia para ese proceso de reorganización que existe allá.
Nosotros lo asumimos desde diciembre de 2025 y hemos obrado con prontitud en nuestras actuaciones. De hecho, pareciera que hay una especie de principio de acuerdo, nosotros ya resolvimos incluso recursos de reposición, pero ellos ya están hablando de una posibilidad de financiamiento por US$67 millones, condicionado al otorgamiento de unas garantías para poder salvar la dificultad económica que tiene la empresa.
Entonces, ese es el estado del arte de ese proceso de insolvencia o de reorganización transfronteriza. ¿Cuánto puede durar? Depende de lo que suceda. Por ejemplo, si sale adelante la solicitud de garantía que ha pedido la empresa de aprobación de esas garantías, más el financiamiento de los US$67 millones, seguramente el proceso tendrá una solución no muy lejana, que nosotros calculamos que no puede ser más de seis meses, eso depende de esa circunstancia.
Si aparece un actor que ayuda con financiación, eso hace más fácil las cosas. Si lo que sucede es que se va a dar un diálogo que signifique que tengan que ponerse de acuerdo los acreedores de la empresa, como sucede en estos procesos de insolvencia, seguramente puede durar más y puede durar aproximadamente un año.
¿La compañía asumiría el préstamo de US$67 millones en Colombia o en Calgary?
Estamos hablando de una negociación matricial, es decir, de allá y no de acá. Que tiene un efecto sobre el todo. No estamos hablando de una negociación que tenga que ver con Colombia. Estamos hablando de un proceso matricial, es decir, de Calgary, con efecto en EE. UU. y en Colombia.
¿Cuándo se materializaría el giro de esos millones de dólares a Canacol?
Nosotros suponemos que es inmediato en términos de que se dé la aprobación por parte de la autoridad que está llevando a cabo el proceso de insolvencia matricial encargada.
¿Entonces el proceso de reestructuración de Canacol estaría solucionado este 2026?
Sí, yo sí creo.
¿Hay acreedores aquí en Colombia o los acreedores están en Canadá?
Básicamente, es de allá es donde se origina el proceso. De hecho, nosotros recibimos noticias de allá, no de acá.
¿Hay alguna labor que esté adelantando la Superintendencia para que la compañía logre mantener sus operaciones aquí en Colombia?
Lo primero que hay que decir es que los procesos de reorganización, a diferencia de la liquidación, no suspenden la operación de la empresa. La empresa sigue operando, sigue su representación legal, y por supuesto, es un diálogo con acreedores. ¿Esto qué quiere decir? Para tranquilidad de los colombianos, la empresa está operando, y está en un proceso de reorganización.
Lo que se ha dado son las medidas cautelares con relación a un eventual pago de obligaciones o a un acuerdo del pago de las obligaciones. Pero es un escenario típico de salvamento empresarial, muy parecido a lo que hemos hecho nosotros en Colombia. Ha sido exitoso salvar empresas a través del diálogo y de conseguir fondos de financiación.
¿Cómo va el proceso de adquisición de Monómeros tras el nuevo panorama político de Venezuela?
Monómeros tiene un alto componente social, por el tema que es una empresa de insumos agrícolas. Colombia entendió lo que significa sobre todo tras la pandemia. Por supuesto, a propósito de Rusia y Ucrania, este último es el gran proveedor de insumos agrícolas del mundo, y Colombia vio la necesidad de ser autosuficiente, ahí se entiende con mayor razón el valor de esa empresa.
Es una empresa de gran afecto en para el Caribe, en especial para Barranquilla, porque es generadora de empleo, y la apuesta de nosotros tiene un gran valor social, salvarla. Hay muchas opciones de análisis, por ejemplo, la participación de Ecopetrol, como quiera que todo su tema de producción pasa por el sector de los hidrocarburos, y otros actores que eventualmente pueden ayudar a salvarla.
Ahora estamos a la espera, para nadie es un secreto de que se pueda resolver la situación de dificultad que ellos tienen, porque están en la lista OFAC (Lista Clinton), y eso hace más difícil que esta empresa pueda operar y funcionar como debe ser. No obstante, ellos han seguido operando. En este momento no se encuentran en situación de liquidación, han podido cumplir con sus obligaciones y han operado en la medida de lo posible.
Nosotros pensamos que si esa empresa ha seguido operando y salvando el empleo, fácilmente, luego de levantar esa medida (Lista Clinton), y que ojalá se logre, seguramente va a salir adelante.
¿Por qué una compañía de insumos agrícolas caería en manos de la mayor empresa energética de Colombia?
Lo que pasa es que en su producción hay urea, que viene del sector de los hidrocarburos; este es un producto que dentro de su composición química viene de ahí, es decir, no es caprichoso. Por eso Ecopetrol puede ser un eventual comprador, porque está dentro de toda su cadena de producción.
La idea del Gobierno es que esa empresa sea colombiana por el valor que tiene, y ese es el camino en que hemos estado tratando de explorar con miras a que esa empresa sea por lo menos, sino totalmente en la proporción que tenía antes, que era el cincuenta.
¿Por qué Indumil podría entrar en la ecuación para comprar la empresa?
Ellos hacen pólvora. En ese proceso llega un momento en el que el material o vuelve urea o pólvora. Indumil es una empresa muy bien organizada, es una es una gran compañía. Entonces, podía surtirse del mismo proceso. Incluso se ha buscado, que Monómero también puede diversificar.
Pero Indumil ha sido tan eficiente, que ya está en un escenario que puede desarrollar otro tipo de empresas que no sean necesariamente las de la guerra.
Y quién inclina la balanza, ¿Ecopetrol o Indumil?
De pronto Indumil, por el estado del arte de la empresa en este momento. Es una organización que está en un momento de madurez y de crecimiento muy bonito, es una muy buena empresa para mi gusto, pero ya habrá otras razones técnicas que lo determinen.
Se dijo que no se había hecho una evaluación juiciosa para identificar cuánto valía realmente Monómeros. ¿Ha habido avances en la evaluación de activos y de deuda?
Nosotros no somos el juez del proceso. Todo el tema del ‘due diligence’ le corresponde a los actores interesados, por ejemplo, Ecopetrol o Indumil, u otros particulares. Pero las cifras están claras y los inventarios están claros. De hecho, la labor que sí hemos hecho de ponerlo en orden con los inventarios, con los estados financieros, es decir, con toda la información contable y financiera.
¿Tiene usted las cifras exactas de cuánto más o menos vale esta empresa?
No, de la valoración no, porque esa parte no la hacemos nosotros. Sabemos que está que están cumpliendo con las exigencias de la norma en términos de sus estados financieros y demás.
¿Y quién hace esa valoración?
Ecopetrol o Indumil. Si no, la misma Monómeros, ellos han hecho ese cálculo, ellos lo tienen.
¿Qué recomendación podría dar la Superintendencia acerca de decisiones de política pública para empresas del sector energético?
No es de mi competencia hablar de la parte técnica, pero sí voy a hablar de en lo que estamos ayudando. Por ejemplo, con Bioenergy ayudamos en conseguir un fondo de inversión, en mejorar su gobernabilidad, en que presenten las cuentas claras y a tiempo, ese es el papel de nosotros, y esa es la recomendación que nosotros hemos venido haciendo a estas empresas de este sector como a las otras.
Porque lo que sí hemos evidenciado es que cuando las empresas entran en situación de dificultad, lo es por el mal gobierno corporativo, malas decisiones, o porque tienen unas juntas directivas que no asumen con seriedad el papel que les corresponde para la toma de sus decisiones. Ese es el papel de nosotros. Hasta ahí llegamos, y en eso creo que estamos haciendo un gran aporte, en términos de decirle que se pongan serias.
A las que no lo hacen, les llamamos la atención o las sometemos a la vigilancia, como lo hemos hecho con unas cuantas.
Volviendo a Canacol, si la compañía adquiere financiación, ¿se recuperaría en 2026?
Sí. Habrá noticias, porque está sujeto a una decisión pronta del juez del concurso, es decir, estamos optimistas con esa financiación.
¿Qué se va a decidir el jueves 22 de enero de 2026?
Que se acepte el financiamiento por US$67 millones y que se le establezca una condición de autorizar una garantía. Entonces está la inversión, más garantía, y nosotros pensamos que eso sería un respiro para que la empresa siga operando.