Canacol reveló futuro de sus acciones en Bolsa de Colombia; confirmó desliste en Bolsa de Toronto

En noviembre pasado la gasífera canadiense que opera en Colombia Canacol Energy anunció el comienzo de un proceso de insolvencia, sobre el cual ya se han mostrado avances, tanto en el mercado canadiense como en el colombiano.
Una de las consecuencias de esta etapa de la compañía tiene que ver con su negociación en las bolsas de valores, principalmente, la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), así como la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Previamente, la gasífera había anunciado que este 29 de diciembre sería su último día en la TSX, hecho que fue confirmado por un comunicado, en el que se informó que el desliste de sus acciones ordinarias se hizo efectivo.
Dada esta notificación, se afirmó además que “no existe actualmente un mercado canadiense para la negociación de dichas acciones, siendo este su mercado principal”.
¿Qué pasa con las acciones de Canacol en Colombia?
En el mismo comunicado, la compañía canadiense informó que en Colombia, “la Superintendencia Financiera de Colombia mantuvo a la compañía inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores”.
A pesar de mantener su registro como emisor, la negociación de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia “continuará suspendida por tiempo indefinido, y dicha inscripción implica únicamente el cumplimiento de las obligaciones de revelación de información”.
Lo anterior, de acuerdo con la normatividad vigente en el país, aunque se aclaró que en el país no existe ningún mercado activo.
La noticia se dio el mismo día que la Superintendencia de Servicios Públicos confirmó una multa por $600 millones a Canacol Energy por irregularidades en los reportes de información relacionados con contratos de suministro de gas natural.
De acuerdo con la SuperServicios Canacol incumplió lo dispuesto en el artículo 8 de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al reportar de manera incorrecta en el Sistema Electrónico de Gas información relacionada con la fecha de suscripción y la modalidad contractual de varios contratos de suministro, hechos entre junio de 2022 y julio de 2023.