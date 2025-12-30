SuperServicios multó a Canacol con $600 millones por inconsistencias en reportes de contratos de gas

La Superintendencia de Servicios Públicos confirmó una multa por $600 millones a Canacol Energy por irregularidades en los reportes de información relacionados con contratos de suministro de gas natural.
La compañía, dedicada a la exploración, producción y comercialización de gas, principalmente en Córdoba y Sucre (Colombia), es una de las productoras más relevantes del mercado gasífero. Actualmente, Canacol adelanta procesos de reorganización empresarial en Canadá, EE. UU. y Colombia, con el objetivo de proteger sus activos frente a acreedores mientras ajusta su situación financiera.
De acuerdo con la SuperServicios, entidad liderada por Felipe Durán, Canacol incumplió lo dispuesto en el artículo 8 de una resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), al reportar de manera incorrecta en el Sistema Electrónico de Gas información relacionada con la fecha de suscripción y la modalidad contractual de varios contratos de suministro, hechos entre junio de 2022 y julio de 2023.
La entidad indicó que los reportes presentados no cumplieron con los criterios de veracidad, claridad y verificabilidad exigidos por la regulación vigente, lo que motivó la imposición de la medida.
Con esta decisión, la Superservicios dejó en firme la multa y reiteró que mantendrá una vigilancia estricta sobre el cumplimiento de la regulación en el sector energético.
