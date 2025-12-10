Canacol logró acuerdo con bonistas y levantó recursos nuevos; podría iniciar proceso de venta

La canadiense Canacol Energy Ltd. anunció que la suscripción de un acuerdo con un grupo ad hoc de tenedores de los bonos senior no garantizados en medio de su proceso de reorganización.
De acuerdo con el reporte de la empresa, el acuerdo se logró con el compromiso de pagar un cupón de 5,75 % y un vencimiento en el año 2028 para un financiamiento deudor en posesión (“Financiamiento DIP”).
Ese financiamiento nuevo está compuesto por un préstamo a plazo de nuevos recursos, con desembolso diferido, por US$45 millones con capacidad para obtener compromisos adicionales para emitir hasta US$22 millones en cartas de crédito para renovar y/o reemplazar ciertas cartas de crédito existentes.
El Financiamiento DIP, que devengará intereses y comisiones DIP habituales, vencerá el 30 de junio de 2026 (con una opción de extensión por tres meses sujeta a condiciones) y, sujeto a la aprobación de la Corte que lleva el proceso, estará garantizado por un cargo de super prioridad ordenado por la corte sobre todos los activos de la compañía y de sus subsidiarias operativas, sujeto únicamente a un cargo de super prioridad por gastos de administración otorgado por orden judicial en los procesos bajo el Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA).
Los recursos del Financiamiento DIP, según Canacol, se utilizarán para financiar las operaciones en curso y los costos de la reestructuración y, los recursos del Tramo CC, para facilitar la renovación o el reemplazo de las cartas de crédito requeridas, todo de conformidad con los pronósticos de flujo de caja aprobados por los Acreedores DIP y sujeto a los demás términos y condiciones del Contrato de Crédito DIP.
El desembolso inicial de US$15 millones del Tramo de Préstamo a Plazo estará disponible sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, incluyendo la expedición de una orden de aprobación del DIP por parte de la Corte de King’s Bench de Alberta y el reconocimiento de dicha orden por parte del US Bankruptcy Court en el marco de los procesos de la empresa bajo el Capítulo 15 en los Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado, la disponibilidad de los US$30 millones restantes del Tramo de Préstamo a Plazo está sujeta al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, incluyendo la obtención de una orden de reconocimiento en Colombia y el cumplimiento de hitos preestablecidos.
Uno de los anuncios más relevantes de este acuerdo es que el financiamiento DIP permanece sujeto a la aprobación de la Corte y respaldará un proceso de venta y solicitud de propuestas de inversión que Canacol buscará adelantar, así como otros esfuerzos de reestructuración más amplios bajo la CCAA.
Como se sabe, Valora Analitik reveló en exclusiva en agosto pasado que Canacol y Ecopetrol firmaron un acuerdo confidencial para compartir información. En ese momento, un alto ejecutivo de la empresa colombiana confirmó a Valora que hay un acuerdo de confidencialidad para intercambiar información y evaluar qué posibilidades hay para una eventual negociación.
En conexión con la negociación del Financiamiento DIP, a las partes que propusieron otorgar respaldo crediticio se les suministró cierta información material no pública relativa a la compañía y sus asuntos (“MNPI”, por su sigla en inglés). Copias de la MNPI y resúmenes y/o consolidaciones de cierta información operativa se encuentran ahora publicadas en la página web del Monitor en https://kpmg.com/ca/canacol, donde están disponibles para revisión por cualquier persona. Información adicional para inversionistas sobre Canacol, incluyendo aquella relacionada con el proceso bajo la CCAA y los procesos bajo el Capítulo 15, se publicará en la página web del Monitor.
Canacol recomendó a los inversionistas monitorear el sitio web para conocer actualizaciones materiales y otra información importante relativa a Canacol, su negocio, operaciones y resultados y sus procesos de insolvencia.
La productora de gas recordó que, según se indicó en el comunicado de prensa fechado el 18 de noviembre de 2025, relativo a su solicitud de protección de acreedores, se encuentra actualmente operando bajo la protección de la CCAA, la cual otorga ciertas protecciones frente a los acreedores mientras reestructura sus asuntos.
La negociación de las acciones ha estado suspendida desde el 17 de noviembre de 2025 y dicha suspensión continuará hasta que el desliste surta efecto, lo cual confirma que las acciones actuales que se negocian en la Bolsa de Toronto dejarán de operar definitivamente.
Una vez el desliste surta efecto, ya no existirá un mercado bursátil canadiense para las acciones ordinarias y los accionistas conservarán sus derechos legales y sus participaciones patrimoniales en la compañía, dijo Canacol.
El valor, si lo hubiere, de las acciones ordinarias se determinará una vez se haya completado una reestructuración integral o la venta de la compañía.
“Los accionistas deben consultar la página web del Monitor para acceder a un documento de preguntas y respuestas (Q&A) que recopila algunas de las preguntas más frecuentes formuladas por los accionistas”, señaló en el comunicado.
Se aclaro que, si bien las acciones de Canacol continúan listadas en Estados Unidos en la OTCID bajo el nemotécnico CNNEQ y en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) bajo el nemotécnico CNEC, se prevé que la OTCID también desliste las acciones ordinarias y que la Superintendencia Financiera de Colombia revise la inscripción del emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia, lo cual podría afectar su listamiento en ese mercado.
Una copia del Acuerdo de Crédito DIP está disponible en la página web del monitor, concluyó la canadiense.
