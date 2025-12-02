Relevante | Canacol pide reconocimiento de insolvencia en Colombia para blindar operaciones

Canacol confirmó este martes que está avanzando simultáneamente en dos procesos de reestructuración financiera: uno en Canadá bajo la Ley de Arreglos con Acreedores de Compañías (CCAA) y otro en Colombia mediante un Procedimiento de Recuperación Empresarial Simplificado (PRES).
KPMG Inc., designada como Monitor por la Corte de Canadá, solicitó formalmente a la Superintendencia de Sociedades de Colombia el reconocimiento del proceso de insolvencia extranjero. Esta solicitud busca proteger las operaciones de las subsidiarias colombianas de la compañía: Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia.
Entre las medidas solicitadas se encuentran la suspensión de procesos de ejecución contra los bienes de estas entidades, mantener el control de las cuentas bancarias para destinar recursos a gastos operativos y de administración, preservar los contratos vigentes y evitar la ejecución de garantías reales que puedan afectar la masa de acreedores.
Reestructuración de Canacol en Colombia
Paralelamente, la compañía y sus entidades operativas en Colombia iniciaron un PRES ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, amparado en la Ley 2437 de diciembre de 2024.
Este procedimiento otorga un período inicial de tres meses para negociar con los acreedores, durante el cual quedan suspendidas las acciones de ejecución, cobro coactivo, restitución de bienes y realización de garantías.
La estrategia dual de Canacol Energy busca ganar tiempo y espacio para reestructurar su deuda mientras mantiene sus operaciones activas en el sector energético colombiano, protegiendo así tanto a la compañía como a sus acreedores de ejecuciones individuales que podrían comprometer la viabilidad del negocio.