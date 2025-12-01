Canacol deslistará acciones de Bolsa de Toronto; saldría de Bolsa de Colombia también

Canacol expresó que, tras un proceso de revisión en la Bolsa de Valores de Toronto, en Canadá, sus acciones ordinarias serán deslistadas al cierre de la jornada del 29 de diciembre de 2025.
La negociación de las acciones se encuentra suspendida desde el 18 de noviembre del mismo año, y esta medida seguirá vigente hasta que el desliste se haga efectivo. Una vez suceda, las acciones de la compañía dejarán de existir en el mercado de negociación en Canadá para acciones ordinarias.
Se agregó que, en lo que tiene que ver con la solicitud de protección ante acreedores que hizo la compañía, se preveía la llegada de este movimiento en bolsa.
Destacado: Canacol presentó formalmente solicitud de acogerse a capítulo de quiebras en EE. UU.
Sin embargo, mencionó que, tras este proceso, los accionistas seguirán conservando sus derechos legales y la participación patrimonial sobre la empresa. Agregó que, si bien las acciones continúan listadas en EE. UU. y en Colombia, también se proyecta el desliste en el mercado estadounidense y esperan que la Superintendencia Financiera de Colombia revise la inscripción del emisor en el Registro Nacional de Valores y Emisores, lo que también impactaría su listamiento en la bolsa colombiana.