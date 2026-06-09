EPM desmiente acuerdo con empresa estatal de Honduras para operar mercado eléctrico de Atenea

Empresas Públicas de Medellín (EPM) salió a desmentir versiones publicadas recientemente sobre una supuesta negociación con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) para que esta asumiera la operación del mercado de Atenea, la nueva filial creada tras la escisión de Afinia.
A través de un comunicado, la compañía aseguró que, a la fecha, no ha suscrito ningún acuerdo con la estatal hondureña relacionado con la operación de este mercado, que agrupa 35 municipios de la región Caribe: 19 del Cesar, 10 de Bolívar y seis del Magdalena.
“La empresa se permite aclarar que a la fecha no ha suscrito ningún acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras (ENEE) para que esta opere el mercado de Atenea”, indicó EPM.
La aclaración se produjo luego de que se informara que existían negociaciones avanzadas para que la empresa hondureña ingresara a operar el mercado de Atenea, como parte del proceso de reorganización empresarial que adelanta el Grupo EPM en la región Caribe.
Las especulaciones surgieron tras la decisión adoptada por las asambleas de accionistas de Afinia y su filial Energía Atenea S.A.S., que el pasado 9 de enero aprobaron el proyecto de escisión mediante el cual CaribeMar de la Costa S.A.S. E.S.P. se dividirá sin disolverse, transfiriendo una parte de su patrimonio a Atenea.
Según la información publicada, la posible llegada de la estatal hondureña estaría acompañada por un plan para desarrollar hasta 800 megavatios de generación solar en el Cesar, con participación de inversionistas privados colombianos y apoyado en cambios regulatorios relacionados con la integración vertical del sector eléctrico.
Por ahora, EPM no confirmó la entrada de nuevos operadores o inversionistas al mercado de Atenea, aunque ratificó que el proceso de reorganización empresarial sigue avanzando como parte de su estrategia para fortalecer la prestación del servicio eléctrico en la región.