Valentina Santa Gáez asume la gerencia general de Nexa BPO tras su paso por Grupo Aval

Nexa BPO anunció el nombramiento de Valentina Santa Gáez como nueva gerente general de la compañía, donde según la compañía, esta es una decisión que busca fortalecer su proceso de transformación y consolidar su estrategia de crecimiento en un entorno cada vez más orientado por la tecnología y la innovación.
De acuerdo con la empresa, la designación hace parte de una nueva etapa enfocada en potenciar la experiencia de clientes y usuarios mediante la integración de herramientas de analítica de datos, inteligencia artificial y soluciones tecnológicas que permitan optimizar los procesos de negocio.
Santa Gáez asume la dirección de la organización tras desempeñarse como gerente de Innovación, Gobierno y Desempeño Tecnológico en Grupo Aval. Desde su nuevo cargo tendrá la responsabilidad de liderar la evolución de Nexa BPO, fortalecer su capacidad de innovación y ampliar el valor que la compañía ofrece a las organizaciones que utilizan sus servicios.
«En mi recorrido dentro de Grupo Aval he confirmado algo fundamental: la innovación genera valor cuando se traduce en mejores decisiones, mejores procesos, mejor servicio y mejores experiencias. Nexa tiene un rol clave en esa conversación, porque es una organización profundamente humana, en la que la tecnología no reemplaza el talento, sino que lo potencia, elimina fricciones y nos permite servir mejor», afirmó la nueva gerente general.
Nexa BPO busca consolidarse como aliado estratégico para las empresas
La compañía explicó que, bajo el liderazgo de Santa Gáez, continuará avanzando en la transformación de su modelo de negocio para evolucionar de un proveedor tradicional de Business Process Outsourcing (BPO) a un aliado estratégico especializado en la transformación de experiencias para empresas y usuarios.
Como parte de esa estrategia, Nexa BPO combinará la experiencia operativa que ha construido durante más de cinco décadas con talento especializado y capacidades digitales, con el propósito de desarrollar soluciones que generen resultados medibles y contribuyan a mejorar la eficiencia de sus clientes.
La organización señaló que este enfoque responde a las nuevas dinámicas del mercado, donde las empresas requieren servicios capaces de integrar automatización, inteligencia artificial, análisis de datos y modelos de atención centrados en las personas. En este contexto, la compañía busca fortalecer su capacidad para acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación digital, mejorar la toma de decisiones a partir del uso de datos y optimizar la relación con los usuarios.