SuperSociedades revela primeras medidas en proceso de reorganización de Canacol

La Superintendencia de Sociedades de Colombia decretó mecanismos para el proceso de reestructuración de Canacol, los cuales tienen el fin de proteger sus activos frente a embargos o procesos de ejecución particulares.
La meta es que la compañía salvaguarde su negocio mientras se da el proceso de reestructuración. A la vez, incentiva a la empresa a que garantice su operación y tenga flujo de ingresos, todo ello para evitar que se paralicen sus operaciones por falta de liquidez.
La compañía no solo avanza con un proceso de reorganización en Colombia, sino que este se originó en Canadá a través de Companies’ Creditors Arrangement Act. Además de embargos y ejecuciones en contra, previamente la Superintendencia prohibió las que estuvieran en curso, y a la vez, que las cuentas bancarias de la compañía quedaran libres de medidas cautelares.
Canacol es una de las compañías privadas más importantes del sector energético en Colombia. Sin embargo, en noviembre de 2025, la compañía confirmó que entró a un proceso de reorganización, dándole un golpe al sector y los inversionistas que tienen acciones de la empresa.
Ante este escenario, analistas del sector energético manifestaron su deseo de que la empresa se recupere, logrando saldar sus compromisos con los acreedores. De lo contrario, creen que su futuro sería la liquidación de activos o caer en manos de un jugador con mayor peso en el mercado.
Destacado: Auditoría a Canacol reveló que sus reservas y estimaciones de ingresos son inferiores a las que ella misma proyectó
Para expertos del sector energético, la necesidad de gas en Colombia es tal que, aunque se liquide a la compañía, alguien tiene que garantizar su operatividad.
