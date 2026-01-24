Mónica de Greiff revela motivos de su salida de la Junta de Ecopetrol; dio su visión sobre la petrolera

La expresidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, dejó su cargo en octubre del 2025, tras presentar una renuncia meses antes. Tras su retiro de la petrolera colombiana, reveló varios de los temas que tuvo que afrontar en este cargo, además de los motivos de su salida.
La exdirectiva indicó que su renuncia se dio medio de diferencias de fondo con el Gobierno nacional, en particular por sus posiciones frente a Venezuela y el rumbo estratégico de la empresa.
“Sabía que había ciertas posiciones mías que le molestaban al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y me imagino que, en ese sentido, al presidente Gustavo Petro”, expresó en una entrevista con Revista Semana.
En especial, mencionó su posición pública y tajante frente a la imposibilidad de que Ecopetrol comprara gas a Venezuela, debido a las sanciones de Estados Unidos y a los requisitos legales que impiden a la empresa saltarse esas normas. “Sabía que era el momento de irme”, afirmó, al señalar que no podía “navegar contra la corriente”.
Monómeros y contrato con Covington & Burling
Sobre el caso de Monómeros, reiteró que existían razones legales claras que impedían negociar con Venezuela bajo las sanciones vigente en ese momento.
Aseguró que, más allá de si la empresa era buena o mala desde el punto de vista empresarial, “no se podía negociar; eran las reglas del juego”, y añadió que hoy el escenario cambió porque el interlocutor es distinto. También planteó que cualquier decisión sobre esa compañía debía partir de un análisis empresarial serio, que evaluara si a Ecopetrol le convenía tener una empresa de fertilizantes y en qué condiciones, dado que, según dijo, la producción de Monómeros es limitada.
En relación con la coyuntura interna de Ecopetrol, la exdirectiva se refirió a un episodio ocurrido en el comité de auditoría, con el contrato con Covington & Burling, del cual no hacía parte.
Dijo que inicialmente se había planteado un estudio por US$800.000, que luego, de manera sorpresiva, se transformó en una investigación por US$5 millones. Según explicó, el cambio se hizo el 31 de diciembre a las 4:00 de la tarde y se afirmó que había sido aprobado por la Junta Directiva, algo que, aseguró, no ocurrió.
También se refirió a la última reunión de Junta Directiva convocada por el presidente Petro. Contó que estaba llegando a la Casa de Nariño cuando recibió un mensaje en el que le informaron que ya no era bienvenida y que no era necesario que asistiera. “Listo. Adiós, gracias”, relató, al señalar que nunca le explicaron la razón de esa decisión.
Llegada de trabajadores a la Junta Directiva
De Greiff señaló que comprende la preocupación Cesar Loza, quien fue postulado para llegar a ese órgano colegiado, por el negocio tradicional de Ecopetrol, dado su origen sindical y su defensa histórica del sector de hidrocarburos.
En ese contexto, afirmó que el presidente Petro está conformando la Junta Directiva con personas que considera afines para cumplir los objetivos anunciados durante su campaña.
Más allá de una intención de acabar con la empresa, sostuvo que el presidente “no quiere a Ecopetrol” en el sentido de que no le agrada el negocio de hidrocarburos, aunque reconoce el peso fiscal que tiene la compañía, que ha entregado cerca de $154 billones en tres años.
Además, señaló que a Ecopetrol la han afectado factores externos como el precio del dólar, el valor del barril de petróleo, el aumento en los costos de operación —por tratarse de una explotación secundaria— y la creación de nuevos impuestos a las exportaciones, así como el uso recurrente del petróleo en emergencias económicas.
Finalmente, la expresidenta de la Junta Directiva afirmó que no considera corrupto al presidente Gustavo Petro, pero sí cree que a su alrededor ocurren situaciones que le han sido difíciles de controlar.