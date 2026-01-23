Ecopetrol informó que el pasado 22 de enero fue notificado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre el proceso en materia del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la importación de combustibles.
La entidad tributaria confirmó, en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente, la decisión contenida en la Liquidación Oficial de Corrección 6224-2078 del 25 de agosto de 2025. Dicha determinación asociada con IVA sobre la compra de gasolina y una sanción para el periodo comprendido entre el 2022 y el 2024.
El monto de la multa asciende a $5,3 billones más intereses moratorios.
Destacado: Esto es lo que viene para la Junta Directiva de Ecopetrol tras la llegada del presidente de la USO
“La diferencia de interpretación normativa entre la DIAN y la Compañía se mantiene, por lo que Ecopetrol S.A. adelantará las acciones legales pertinentes de conformidad con las normas vigentes en materia tributaria y aduanera en defensa de su posición”, señaló la compañía petrolera en un comunicado.
La empresa también informó que este proceso jurídico se ha venido desarrollando en «términos colaborativos y bajo un esquema de trabajo conjunto» entre las partes.
De igual forma, ratificó su compromiso por cumplir «a cabalidad» sus obligaciones tributarias y aduaneras, además de señalar que respetará las decisiones que resuelvan este caso ante las instancias correspondientes.
—