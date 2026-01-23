Noticias empresariales Noticias de Minería y Energía Noticias económicas importantes

Ecopetrol confirma que la DIAN le impuso multa por $5,3 billones: Esto hará la petrolera

La sanción interpuesta por el ente tributario abarca el periodo 2022 y 2024.

Por: -
La multa es equivalente a $5,3 billones más intereses moratorios.

Compártelo en:

Ecopetrol informó que el pasado 22 de enero fue notificado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre el proceso en materia del Impuesto Sobre las Ventas (IVA) en la importación de combustibles.

La entidad tributaria confirmó, en línea con su interpretación y siguiendo el procedimiento aduanero vigente, la decisión contenida en la Liquidación Oficial de Corrección 6224-2078 del 25 de agosto de 2025. Dicha determinación asociada con IVA sobre la compra de gasolina y una sanción para el periodo comprendido entre el 2022 y el 2024. 

El monto de la multa asciende a $5,3 billones más intereses moratorios. 

Destacado: Esto es lo que viene para la Junta Directiva de Ecopetrol tras la llegada del presidente de la USO

Ecopetrol informó que adelantará las acciones legales pertinentes.
Ecopetrol informó que adelantará las acciones legales pertinentes. Imagen: Engin Akyurt a través de Canva.

“La diferencia de interpretación normativa entre la DIAN y la Compañía se mantiene, por lo que Ecopetrol S.A. adelantará las acciones legales pertinentes de conformidad con las normas vigentes en materia tributaria y aduanera en defensa de su posición”, señaló la compañía petrolera en un comunicado.

La empresa también informó que este proceso jurídico se ha venido desarrollando en «términos colaborativos y bajo un esquema de trabajo conjunto» entre las partes.

De igual forma, ratificó su compromiso por cumplir «a cabalidad» sus obligaciones tributarias y aduaneras, además de señalar que respetará las decisiones que resuelvan este caso ante las instancias correspondientes.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: combustibles, Dian, ecopetrol, empresas
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar