Cementos Argos lanza nueva oferta de recompra de acciones dentro de su programa Sprint: este es el monto

Cementos Argos lanzó una nueva oferta de readquisición de acciones, que se ejecutará a través del Mecanismo Independiente, bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas, por un monto total de $25.000 millones,como parte de su programa Sprint 3.0.
La empresa de cemento de Grupo Argos indicó que, como se ha hecho en recompras anteriores, la oferta permitirá a los tenedores de acciones ordinarias y preferenciales que decidan participar, especificar el número de acciones que están dispuestos a vender así como el precio al que están dispuestos a hacerlo, tal como lo establece el mecanismo de construcción de libro.
Al anunciar esta nueva operación, Cementos Argos recordó que 2025 marcó un año récord en retornos a accionistas, con más de $3,5 billones distribuidos a través de dividendos, recompra de acciones y la distribución de acciones de Grupo Sura, generando un retorno total de 60 % en dólares para el año.
Tras este anuncio, Felipe Ariztizabal, vicepresidente financiero de Cementos Argos, afirmó que esta operación refleja “nuestra convicción y compromiso con la generación de valor son absolutas. Seguimos trabajando con la meta de revelar el valor pleno de la compañía”.
Desempeño del programa Sprint de Cementos Argos
Desde el lanzamiento del programa SPRINT en 2023, los retornos acumulados han alcanzado 700 % en dólares a enero de 2026, reflejando una ejecución calificada como «rigurosa» de la estrategia de creación de valor de Cementos Argos. Entre los hechos destacados de este programa se cuentan:
1. Resultados operativos y financieros con foco en rentabilidad: ROCE entre el 14 % y el 15 % para 2025 y margen EBITDA superior al 25 % dentro de los próximos 2 años, indicadores que han sido alcanzados a la fecha
2. Dividendos por $1 billón: $500.000 millones corresponden a dividendos ordinarios y $500.000 millones a extraordinarios, los cuales ya fueron pagados en su totalidad
3. Continuación del programa de readquisición de acciones, del cual queda un saldo pendiente por ejecutar de $115.000 millones
4. Mejora continua de la liquidez con la meta de hacer parte de la sección estándar del MSCI EM en el corto plazo, con incremento de 15 veces en nuestra liquidez promedio diaria y de cerca de 400 % en nuestra capitalización de mercado desde el inicio de Sprint. «Nos mantenemos firmemente comprometidos con nuestra meta, confiados en que la trayectoria construida y los avances sustanciales logrados en liquidez y capitalización nos posicionan adecuadamente para alcanzar este objetivo estratégico en el corto plazo», dijo la compañía en un comunicado.
5. Escisión del portafolio de las acciones de Grupo Sura a favor de nuestros accionistas, la cual fue ejecutada en julio del 2025, representando un valor total de cerca de $1,5 billones.
6. Construir una plataforma de operaciones en Estados Unidos, con un EBITDA total anual de US$200-300 millones en un plazo de 5 años, a través de iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico. «En este frente hemos logrado avances concretos durante el año: completamos la adquisición de un activo clave de agregados en el Caribe, ejecución de nuestro primer embarque de prueba de 47.000 y el nombramiento del nuevo CEO de Argos Materials LLC«, añadió la compañía.