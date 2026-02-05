Noticias empresariales Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes

Nuevos productos de concreto de Cementos Argos dejaron importantes ingresos en 2025; pesaron 23 % de sus ventas

La filial de cemento de Grupo Argos destacó la reducción de emisiones contaminantes con esta nueva oferta de productos de concreto.

Por: -
Nuevos productos de concreto de Cementos Argos logran resultados destacados en ventas
Foto: Cementos Argos.

Alineada con su propósito de entregar más valor a sus clientes, durante 2025 Cementos Argos, filial del Grupo Argos, reforzó su enfoque en soluciones personalizadas y desarrolló 333 nuevos productos de concreto, lo que representó el 23,3 % de las referencias vendidas en el año.

Entre los productos se destacan concretos y morteros livianos, concretos de bajo dióxido de carbono, soluciones de altas resistencias a edades tempranas, concretos masivos de alta complejidad técnica y losas de gran formato para pisos industriales.

Estas nuevas referencias representaron un volumen de 112.840 metros cúbicos y generaron ingresos por $59.200 millones en el negocio de concretos en Colombia.

Carlos Horacio Yusty, vicepresidente de la Regional Colombia de Cementos Argos, manifestó que estos resultados reflejan “el trabajo técnico, comercial y operativo de nuestros equipos en Colombia, así como nuestro compromiso con ofrecer soluciones cada vez más eficientes, innovadoras y sostenibles para nuestros clientes y el país”,

Planta de Medellín de Cementos Argos
Planta de Medellín de Cementos Argos. Foto: Cementos Argos.

Avances en sostenibilidad

En línea con su estrategia de sostenibilidad, Cementos Argos logró además reducir el potencial de calentamiento global (GWP) de sus mezclas de concreto, pasando de 364 a 353 kilos de dióxido de carbono (CO2) equivalente por metro cúbico, lo que significó una reducción acumulada de 23.200 toneladas de CO2 durante 2025.

Este desempeño se ubica de forma favorable frente a referentes internacionales como la NRMCA (Asociación Nacional de Concreto Premezclado, por sus siglas en inglés) y equivale al CO2 capturado por más de 83.000 árboles o al retiro de cerca de 6.500 vehículos de circulación durante un año.

“Con estos logros, Argos reafirma su apuesta por un negocio de concretos competitivo, cercano a sus clientes y alineado con los desafíos ambientales y productivos del sector de la construcción en Colombia”, añade un comunicado.

