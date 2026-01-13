Jason Teter será presidente de Argos Materials LLC, la nueva plataforma de Cementos Argos en EE. UU.

Cementos Argos, filial de Grupo Argos, anunció el nombramiento de Jason Teter como presidente de Argos Materials LLC, la nueva empresa a través de la cual la compañía despliega su estrategia de materiales de construcción en Estados Unidos.
Argos Materials LLC nace como la plataforma desde la cual Cementos Argos consolidará y escalará su presencia en Estados Unidos, con un enfoque inicial en el desarrollo de una oferta regional de agregados de alto valor.
La nueva empresa se apalancará en una red logística y portuaria estratégica en el Caribe y Centroamérica, con la que Cementos Argos estima generar alrededor de US$200 millones de Ebitda al año 2030, bajo un modelo de baja intensidad de capital.
Relacionado: Cementos Argos reveló los siguientes pasos en su estrategia financiera y las acciones en el mediano plazo.
Juan Esteban Calle, presidente de Cementos Argos, afirmó: “La llegada de Jason Teter representa un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en Estados Unidos. Su profundo conocimiento del negocio de agregados, reputación en la industria, liderazgo probado y su experiencia en los mercados de interés fortalecen nuestra capacidad para construir una plataforma de alto valor, alineada con nuestra visión de largo plazo”.
¿Quién es el nuevo presidente de Argos Materials LLC?
Sobre Jason Teter, la filial de Grupo Argos destacó que cuenta con una amplia trayectoria en la industria de materiales de construcción en Estados Unidos.
A lo largo de su carrera ha ocupado posiciones directivas en compañías líderes del sector como Vulcan Materials y Lafarge USA, donde estuvo por cerca de 10 años formando parte de su Comité Ejecutivo.
En estos roles lideró transacciones y operaciones relevantes en los mercados de agregados del sureste del país, combinando excelencia operativa, crecimiento disciplinado y un fuerte enfoque comercial. Cuenta con un Bachelor of Science en Negocios de la University of Colorado y un MBA de Georgetown University, McDonough School of Business.
Relacionado: Cementos Argos inicia proceso para elegir nuevo presidente tras designación de Juan Esteban Calle en Grupo Argos.
Al ser anunciado su nombramiento, Teter señaló que es “un honor asumir la presidencia de Argos Materials en un momento tan relevante para la compañía. Cementos Argos cuenta con una visión clara, una cultura sólida, activos estratégicos y un equipo excepcional. Estoy entusiasmado por liderar esta nueva etapa y contribuir a construir una plataforma diferenciada que entregue soluciones de calidad y alto impacto para nuestros clientes en Estados Unidos”.
Detalles de la plataforma de Cementos Argos en EE. UU.
La empresa de cementos afirmó que su apuesta en Estados Unidos se fundamenta en el desarrollo de una plataforma regional de agregados que, a partir de fuentes estratégicas en el Caribe y Centroamérica, permitirá comercializar materiales en mercados clave del Golfo de México y el sureste de Estados Unidos.
Relacionado: Entrevista | Cementos Argos reveló calendario de operación en EE. UU.: no descarta nueva recompra de acciones.
Esto se complementará con operaciones domésticas de agregados, con el objetivo de entregar a sus clientes una oferta de productos de alta calidad, valor agregado y un alto nivel de servicio, a partir del legado técnico y reputacional que Argos ha construido durante décadas en proyectos emblemáticos en suelo americano.
En este sentido, Jason Teter se incorpora a un equipo altamente calificado de Cementos Argos que, en los últimos años, ha desarrollado fuentes de agregados y activos portuarios junto con socios locales de primer nivel.
—