Cementos Argos inicia proceso para elegir nuevo presidente tras designación de Juan Esteban Calle en Grupo Argos

Como parte de la transición al interior de Grupo Argos, que a partir del primero de abril de 2026 estará liderado por Juan Esteban Calle, quien actualmente es presidente de Cementos Argos; esta filial también anunció el comienzo del proceso de sucesión.
De acuerdo con la empresa de cementos del holding de infraestructura, la Junta Directiva de Cementos Argos iniciará el proceso de sucesión y, una vez sea tomada la decisión sobre quién será el reemplazo de Juan Esteban Calle en la Presidencia de la compañía, será informada públicamente.
Sobre el relevo en el liderazgo de Grupo Argos, también se reafirmó que fue un proceso riguroso y estructurado, “liderado por la Junta Directiva y acompañado por la firma internacional Egon Zehnder”.
Al tomar la decisión, el holding reconoció que la designación de Calle como nuevo presidente de Grupo Argos “hace parte de un proceso de transición ordenada en el que se tenía previsto que la Junta Directiva vigente, que lideró el proceso y conocía los candidatos, hiciera la selección del nuevo presidente de la compañía finalizando 2025«. Lo anterior, «con el objetivo de realizar un empalme ordenado en los primeros meses de 2026, en cumplimiento de los más altos estándares de gobierno corporativo”.
Adicionalmente, el holding mencionó al oficializar la llegada de Calle, que a partir del primero de enero de 2026 se renovará la Junta Directiva de Grupo Argos.
“Este diseño escalonado habilita una transición que garantiza la continuidad estratégica y la consolidación de la compañía como vehículo de inversión en infraestructura y materiales de construcción en la región”.
Bienvenida de la Junta Directiva de Grupo Argos a Juan Esteban Calle
Con el anuncio, la Junta Directiva le dio la bienvenida a Juan Esteban como nuevo presidente de Grupo Argos, “con el convencimiento de que cuenta con el conocimiento y la experiencia para liderar la organización, darle continuidad al plan de negocios enfocado en materiales de construcción e infraestructura y seguir fortaleciendo su capacidad de generarles valor a todos sus accionistas”.
Se destacó que Calle honrará un legado de más de 90 años en los que la compañía “se ha mantenido fiel a sus principios y ha crecido de la mano de Colombia y de todos los territorios donde tiene presencia”.
Rosario Córdoba, presidenta de la Junta Directiva de Grupo Argos, afirmó que “su experiencia y profundo conocimiento de los negocios de la compañía nos permiten asegurar la continuidad estratégica, disciplina en la asignación de capital y foco en la creación de valor de largo plazo. Esta decisión honra el legado de Jorge Mario Velásquez y envía un mensaje de confianza y estabilidad a accionistas, inversionistas, colaboradores y socios”.
Agradecimiento a Jorge Mario Velásquez
De igual forma, la compañía agradeció la gestión de Velásquez al frente de Grupo Argos y como presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa.
Bajo su liderazgo, que continuará hasta el 31 de marzo de 2026, la compañía pasó de consolidar una utilidad neta de $643.000 millones en 2015 a $7,6 billones en 2024, creciendo 11,8 veces, mientras que los dividendos crecieron más de 157 % en el mismo periodo, pasando de $268 a $688 por acción.
Adicionalmente, se mencionó la transacción ejecutada en 2025 que implicó la entrega de $10,8 billones en valor para los accionistas, se consolidó una transformación corporativa “orientada a la simplificación de la estructura y la especialización en materiales de construcción e infraestructura”.
Todo esto, dijo la compañía, “ha sido posible gracias a su visión de largo plazo, a su liderazgo íntegro y a su compromiso inquebrantable con el desarrollo del país, un legado que orientará la siguiente etapa en la historia de la compañía”.