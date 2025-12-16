Juan Esteban Calle, actual presidente de Cementos Argos, será el nuevo presidente de Grupo Argos a partir de abril de 2026, en reemplazo de Jorge Mario Velásquez, quien se retira a los 65 años en cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo.
Así lo confirmó la empresa por medio de un comunicado en el que destacó la carrera de ambos ejecutivos, quienes trabajan en las compañías del holding desde hace varias décadas.
Perfil de Juan Esteban Calle, nuevo presidente de Grupo Argos
Juan Esteban Calle Restrepo nació en Medellín en 1965 y se graduó como administrador de negocios en la Universidad Eafit. Cuenta además con un MBA con énfasis en Finanzas y Economía de la Universidad de Chicago.
Antes de ser el presidente de Cementos Argos, cargo al que llegó en abril de 2016, fue gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM) desde el año 2012.
A lo largo de su carrera, Calle ha ocupado posiciones como asociado Senior de Banca de Inversión del Chase Manhattan Bank en Nueva York, secretario de Hacienda del Departamento de Antioquia, director de Inversión Extranjera de la Oficina de Proexport en Canadá y asesor de Inversiones del Banco de Montreal, entre otros.
Ahora, a partir de abril de 2026, asumirá como nuevo presidente de Grupo Argos, en un momento en que la empresa tiene un ambicioso plan de inversiones por cerca de $40 billones, producto de diversas movidas ejecutadas en los últimos años.
Así es su distribución:
- Cementos Argos: Tras la monetización de la venta de su negocio en Estados Unidos por más de US$4.100 millones, cuenta con una sólida posición de caja.
- Celsia: Atiende a más de 1,3 millones de clientes y desarrolla 1.000 megavatios solares en Colombia y 200 megavatios eólicos en Perú.
- Odinsa: A través de una alianza con Macquarie Asset Management avanza en proyectos por más de $20 billones, incluyendo el aeropuerto El Dorado Max, la fase dos del túnel de Oriente y el nuevo aeropuerto de Cartagena en Bayunca.
- Negocio de Desarrollo Urbano: Cuenta con un banco de tierras valorado en más de US$500 millones.
La carrera de Jorge Mario Velásquez
Este portafolio de proyectos son parte del legado de Jorge Mario Velásquez, quien saldrá de Grupo Argos a los 65 años, de los cuales, buena parte los ha vivido en la compañía.
De hecho, ha estado vinculado al grupo por más de 42 años y, durante la última década, también se ha desempeñado como presidente de las Juntas Directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa. Empezó como practicante en 1986 y durante su carrera desempeñó diversos cargos en Cementos Argos, incluyendo la vicepresidencia de logística de Argos, la gerencia general de Cementos del Nare y la presidencia de Cementos Paz del Río.
Igualmente, pasó por la vicepresidencia regional Caribe, con responsabilidades sobre las operaciones de Cementos Argos en Panamá, Haití, República Dominicana, Surinam y territorios insulares, así como el comercio internacional de la compañía.
Bienvenida de Grupo Argos a Juan Esteban Calle
En su comunicado oficial, la Junta Directiva de Grupo Argos destacó que esta decisión hace parte de un proceso de transición ordenada en el que se tenía previsto que la Junta Directiva vigente, que lideró el proceso y conocía los candidatos, hiciera la selección del nuevo presidente de la compañía finalizando 2025, con el objetivo de realizar un empalme ordenado en los primeros meses de 2026, en cumplimiento de los más altos estándares de gobierno corporativo.
Adicionalmente y como fue aprobado por la Asamblea de Accionistas, a partir del 1 de enero de 2026 se renovará la Junta Directiva de Grupo Argos. Este diseño escalonado habilita una transición que garantiza la continuidad estratégica y la consolidación de la compañía como vehículo de inversión en infraestructura y materiales de construcción en la región.
“La Junta Directiva le da la bienvenida a Juan Esteban como nuevo Presidente de Grupo Argos, con el convencimiento de que cuenta con el conocimiento y la experiencia para liderar la organización, darle continuidad al plan de negocios enfocado en materiales de construcción e infraestructura y seguir fortaleciendo su capacidad de generarles valor a todos sus accionistas, honrando un legado de más de 90 años en los que la compañía se ha mantenido fiel a sus principios y ha crecido de la mano de Colombia y de todos los territorios donde tiene presencia”, afirmó.
“Tras un proceso riguroso y estructurado de sucesión, anunciado en junio y conducido con los más altos estándares de gobierno corporativo, la Junta Directiva eligió a Juan Esteban Calle para liderar la siguiente etapa de Grupo Argos. Su experiencia y profundo conocimiento de los negocios de la compañía nos permiten asegurar la continuidad estratégica, disciplina en la asignación de capital y foco en la creación de valor de largo plazo. Esta decisión honra el legado de Jorge Mario Velásquez y envía un mensaje de confianza y estabilidad a accionistas, inversionistas, colaboradores y socios”.
La organización agradeció también la gestión de Jorge Mario Velásquez al frente de Grupo Argos y como presidente de las juntas directivas de Cementos Argos, Celsia y Odinsa.
Bajo su liderazgo, que continuará hasta el 31 de marzo de 2026, la compañía pasó de consolidar una utilidad neta de $643.000 millones en 2015 a $7,6 billones en 2024, creciendo 11,8 veces, mientras que los dividendos crecieron más de 157 % en el mismo periodo, pasando de $268 a $688 por acción.
Adicionalmente, mediante la transacción ejecutada en 2025 que implicó la entrega de $10,8 billones en valor para los accionistas, se consolidó una transformación corporativa orientada a la simplificación de la estructura y la especialización en materiales de construcción e infraestructura. Todo esto ha sido posible gracias a su visión de largo plazo, a su liderazgo íntegro y a su compromiso inquebrantable con el desarrollo del país, un legado que orientará la siguiente etapa en la historia de la compañía.