Noticias del mercado financiero Noticias económicas importantes

Bolsa de Colombia anuncia ajuste de horario de negociación a partir del 9 de marzo

El cambio en la Bolsa de Colombia (bvc) busca sincronizar las operaciones con la Bolsa de Nueva York (NYSE). 

Bolsa de Colombia anuncia ajuste de horario de negociación a partir del 9 de marzo. Fotografía: Sebastián Alvarado, Valora Analitik
Bolsa de Valores de Colombia. Foto: Sebastián Alvarado/Valora Analitik

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) tendrá un ajuste en su horario de negociación para 2026, adaptándose al horario de verano en Estados Unidos.  

Detalles del cambio en la Bolsa de Colombia

A partir del 9 de marzo de 2026, coincidiendo con el inicio del horario de verano en Nueva York (EDT). 

Así, las operaciones se efectuarán en las siguientes horas:  

Bolsa de Colombia anuncia ajuste de horario de negociación a partir del 9 de marzo

 

Este ajuste se mantendrá hasta el 30 de octubre de 2026, cuando regrese al horario regular por el fin del EDT. 

El cambio responde a la diferencia horaria con EE. UU., evitando desfases en liquidez y operaciones internacionales durante el EDT.  

Así, los inversionistas deben planificar sus estrategias para no verse afectados. 

