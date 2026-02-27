Ingresos de El Cóndor cayeron cerca de 30 %: crecen pérdidas por menor ejecución de proyectos

Los ingresos de Construcciones El Cóndor registraron una caída cercana al 30 % en 2025, en un año marcado por la finalización de grandes proyectos y el reconocimiento contable de riesgos relevantes.
La contracción en la ejecución de obras impactó de forma directa el estado de resultados y profundizó las pérdidas de la compañía frente a 2024.
Le puede interesar: Canacol activa proceso formal de venta tras aval judicial en Canadá y Colombia
De acuerdo con el informe de resultados separados acumulados a diciembre de 2025, los ingresos de actividades ordinarias totalizaron $828.358 millones, lo que representó una disminución del 29 % frente a 2024, cuando alcanzaron $1.171.344 millones.
La compañía explicó que “esta caída obedece principalmente a la menor ejecución de proyectos tras la finalización de las obras de Magdalena 2 y Antioquia–Bolívar”.
El retroceso en ingresos no fue el único indicador relevante. Los costos operacionales sumaron $913.353 millones, una reducción del 20 % frente al año anterior; sin embargo, la compañía registró una pérdida bruta de $84.995 millones, equivalente a un margen bruto negativo del 10 %.
Según el documento de resultados, este comportamiento estuvo influenciado “en gran medida, por el reconocimiento del proyecto Ruta al Sur como un contrato oneroso”.
Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el reconocimiento de contratos onerosos —en línea con la NIC 37— implica provisionar pérdidas esperadas cuando los costos inevitables de cumplir un contrato superan los beneficios económicos esperados.
A esto se sumaron ajustes contables asociados al proyecto San Agustín ZS, que también fue reconocido como contrato oneroso, lo que impactó el resultado operacional y el neto del ejercicio.
El resultado operacional cerró con una pérdida de $92.350 millones, superior a la pérdida de $61.297 millones registrada en 2024.
En términos de resultado neto, la compañía reportó una pérdida de $267.545 millones, frente a $171.078 millones el año anterior.
EBITDA y gasto financiero de El Cóndor
Pese al deterioro en utilidades, el EBITDA cerró en $99.994 millones, con un margen del 12 %, aunque inferior a los $144.385 millones reportados en 2024.
La empresa precisó que este indicador excluye efectos no recurrentes y ajustes contables sin impacto en caja, por lo que sirve como referencia adicional del desempeño operativo.
Un elemento positivo dentro del balance fue la reducción del gasto por intereses, que disminuyó 33 % frente a 2024, al pasar de $204.472 millones a $153.835 millones.
Esta reducción estuvo asociada principalmente a la venta de la concesión Pacífico 3, operación que permitió disminuir el nivel de endeudamiento.
Puede interesarle: Alejandro Piedrahíta deja de ser el CFO de Grupo Argos
En efecto, el endeudamiento financiero cayó 38 % frente a diciembre de 2024, ubicándose en $739.132 millones.
Este ajuste en la estructura de capital fue acompañado por la cancelación total del capital de trabajo asociado al proyecto Magdalena 2, tras 17 desembolsos por $393.946 millones bajo un contrato de crédito rotativo con varias entidades financieras, según se detalla en el informe.
Liquidez y estructura financiera
En el estado de situación financiera, los activos totales ascendieron a $1,404 billones, mientras que los pasivos sumaron $1,062 billones. El patrimonio cerró en $342.709 millones.
No obstante, el efectivo y equivalentes se redujo 46 % frente a diciembre de 2024, situándose en $13.946 millones, debido principalmente a la menor ejecución de proyectos tras la finalización de Magdalena 2 y Antioquia–Bolívar.
Backlog y perspectiva 2026
De cara a 2026, el backlog —saldo de obras contratadas y pendientes por ejecutar— se ubicó en $889.715 millones al 31 de diciembre de 2025.
De este total, el 69 % corresponde a proyectos de obra pública, 14 % a contratos EPC para terceros, 16 % a proyectos permanentes y 1 % a otros contratos.
Lea también: Geólogos alistan proyecto de ley frente a planes de ordenamiento territorial y decisiones energéticas
Para 2026 se proyecta una ejecución de $453.237 millones, impulsada por iniciativas como Túnel del Toyo, Variante Mocoa y Ruta al Sur.
Para el período 2027–2030, el backlog presenta ingresos estimados entre $101.829 millones y $130.094 millones por año.