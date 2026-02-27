Alejandro Piedrahíta deja de ser el CFO de Grupo Argos 

Grupo Argos confirmó un cambio de alto impacto en su estructura directiva. Alejandro Piedrahíta Borrero, quien se desempeñó durante más de una década como vicepresidente de Estrategia, Finanzas Corporativas y Talento Humano, dejará la compañía para iniciar una nueva etapa profesional fuera del conglomerado.
El anuncio, realizado este 27 de febrero desde Medellín, marca un punto de transición en uno de los equipos ejecutivos más influyentes del sector de infraestructura en Colombia y América Latina. Piedrahíta continuará en su cargo hasta el 31 de marzo para garantizar un proceso de empalme ordenado, mientras la organización define y comunica oficialmente a su sucesor.
La salida se produce en el marco de lo que la compañía calificó como un “proceso de transición natural en la dirección del Grupo Empresarial”, en un momento en que Grupo Argos consolida su nueva configuración estratégica tras varias operaciones corporativas transformacionales.
Durante su gestión, Piedrahíta no solo lideró la función financiera tradicional. Según la comunicación oficial, su trabajo fue clave en el fortalecimiento de la estructura de capital, la disciplina en la asignación de recursos y la consolidación de Grupo Argos como una de las holdings de infraestructura más relevantes de la región.
En términos concretos, su liderazgo estuvo vinculado a procesos de optimización de portafolio, acceso a mercados de capitales, fortalecimiento de la relación con inversionistas y articulación de la estrategia corporativa con el desarrollo del talento humano.
El presidente de Grupo Argos, Jorge Mario Velásquez, destacó el papel de Piedrahíta en algunas de las operaciones más relevantes en la historia reciente del conglomerado.
“Alejandro me acompañó en la última década en el equipo ejecutivo de Grupo Argos con rigor, profesionalismo y total responsabilidad. En ese tiempo realizamos transacciones transformacionales e históricas para la compañía, como fue la escisión por absorción donde se materializó una transferencia de valor de más de $12 billones a todos los accionistas de Grupo Argos, o la integración de los activos cementeros y concreteros de Argos USA con Summit Materials, y la posterior desinversión a Quikrete, entre muchas otras realizaciones empresariales”, señaló Velásquez.
Piedrahíta permanecerá en el cargo hasta el 31 de marzo para acompañar el proceso de transición. La designación de su sucesor será informada oportunamente al mercado, en línea con las prácticas de gobierno corporativo y transparencia exigidas por emisores listados.
“Ha sido un honor hacer parte de Grupo Argos durante esta etapa tan relevante de su historia. Me voy con gratitud por el equipo humano maravilloso de Grupo Argos y sus compañías y por la oportunidad de haber acompañado un ciclo estratégico de transformación y fortalecimiento del Grupo Empresarial. Confío plenamente en la solidez institucional y en el liderazgo que continuará guiando esta nueva etapa.”, dijo Piedrahita al confirmar la noticia.
Con esto se suma un nuevo cambio en la alta dirección del holding, tras el nombramiento del actual presidente de Cementos Argos, Juan Esteban Calle, como futuro presidente de Grupo Argos. Esta posición la asumirá desde el próximo 1 de abril.