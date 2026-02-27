Canacol activa proceso formal de venta tras aval judicial en Canadá y Colombia

Canacol Energy Ltd. dio un paso determinante en su proceso de reestructuración al obtener la aprobación judicial para activar formalmente un proceso de venta y solicitud de inversión (SISP, por sus siglas en inglés), bajo supervisión de autoridades en Canadá y Colombia, lo que marca un nuevo capítulo para uno de los principales productores de gas natural del país.
La compañía informó que la Corte del King’s Bench de Alberta aprobó el SISP, autorizando su implementación “con la asistencia y supervisión del Asesor de Venta (…) y de KPMG Inc., en su calidad de Monitor designado por la Corte”.
Este aval judicial habilita oficialmente la búsqueda de compradores o inversionistas estratégicos para sus activos o negocios.
El proceso aprobado no es una simple exploración estratégica: se trata de un mecanismo formal, estructurado y con supervisión judicial, que establece reglas claras, cronogramas definidos y requisitos estrictos para los interesados.
Además, cualquier oferta aceptada requerirá la aprobación previa de la Corte Canadiense y estará sujeta a reconocimiento por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia.
La relevancia para el mercado radica en que Canacol es un actor clave en el suministro de gas natural en Colombia, energético considerado estratégico para la seguridad energética y la transición frente a combustibles más intensivos en carbono.
Un cambio en su estructura accionaria, en el control de activos o en su esquema financiero podría tener implicaciones directas en contratos de suministro, planes de inversión y estabilidad operativa.
Canacol: Reconocimiento en Colombia y blindaje de activos
Un punto crítico del anuncio es el reconocimiento transfronterizo del proceso. La compañía detalló que el 26 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades de Colombia reconoció las órdenes emitidas por la Corte canadiense relacionadas con el SISP.
Este reconocimiento “confirma que el SISP es apropiado conforme a la legislación colombiana aplicable y respalda la administración coordinada del proceso de reestructuración transfronteriza, incluida la protección de los activos de la Compañía en Colombia”.
En términos prácticos, esto significa que el proceso no solo tiene validez en Canadá —donde la empresa tiene su sede corporativa— sino que también está respaldado por la autoridad concursal colombiana, lo que reduce riesgos jurídicos y brinda mayor certidumbre a potenciales inversionistas internacionales.
Moelis liderará la banca de inversión
La Corte también aprobó la contratación de Moelis & Company LLC como asesor financiero exclusivo y banca de inversión en el marco del SISP.
La firma acompañará el proceso de solicitud y debida diligencia, en coordinación con la compañía y el Monitor designado por la Corte.
La participación de un banco de inversión internacional con experiencia en procesos complejos de reestructuración y venta sugiere que la compañía busca maximizar valor en un entorno competitivo, estructurando un proceso que permita comparar ofertas bajo criterios homogéneos.
Plazos estrictos y condiciones exigentes
El cronograma definido introduce presión sobre los potenciales interesados. Según el comunicado, las partes deberán presentar una carta de intención no vinculante a más tardar a las 5:00 p.m. (Mountain Daylight Time) del 9 de marzo de 2026.
Posteriormente, las ofertas formales vinculantes deberán radicarse antes de las 5:00 p.m. (Mountain Daylight Time) del 6 de abril de 2026.
Los criterios para que una oferta sea considerada calificada son particularmente exigentes: deben incluir un precio o contraprestación que constituya una “Transacción Aceptable”, no pueden estar sujetas a aprobación contingente de junta o accionistas ni a condiciones de financiamiento o debida diligencia, y deben estar acompañadas de un depósito en efectivo equivalente al 10 %.
Estas condiciones reducen el riesgo de ofertas especulativas y elevan el estándar de compromiso financiero, lo que podría limitar el universo de interesados a jugadores con músculo de capital y alta capacidad de ejecución.
En adelante, el foco estará en tres variables: la cantidad y calidad de interesados que presenten LOIs antes del 9 de marzo; la capacidad de estructurar ofertas vinculantes sin condiciones; y la decisión final de la Corte canadiense y su posterior reconocimiento en Colombia.
