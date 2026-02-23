Canacol Energy anunció la salida de Charle Gamba quien estuvo a cargo de la compañía durante 18 años

La gasífera canadiense Canacol Energy anunció la salida de Charle Gamba como presidente y director ejecutivo (CEO), cargo que ocupaba desde la fundación de la empresa en 2008.
Con su retiro concluye una gestión de 18 años al frente de la organización.
Canacol, pese a hacer suspendido negociaciones en la Bolsa de Colombia y mantener diálogo con sus deudores, es la tercera mayor productora de gas natural en Colombia.
Asimismo, la compañía informó que Ravi Sharma, actual director de operaciones, y Jason Bednar, director financiero, asumirán de manera conjunta el cargo de co-CEO interinos mientras la Junta Directiva define el nombramiento definitivo para liderar los retos que enfrenta Canacol Energy.
Durante este periodo, los ejecutivos estarán a cargo de la continuidad operativa de la empresa y del avance en los objetivos estratégicos establecidos, en paralelo al desarrollo del proceso de reestructuración corporativa.
El presidente de la Junta Directiva, Michael Hibberd, señaló que existe confianza en la capacidad de los directivos designados y manifestó que se espera un desempeño adecuado durante la etapa de transformación que atraviesa la organización.
Añadió que Sharma y Bednar cuentan con amplio conocimiento de la compañía y de la industria, lo que facilitará la ejecución de las operaciones y el cumplimiento de los compromisos con clientes, empleados y demás grupos de interés.
Cabe destacar que, recientemente, la Superintendencia de Sociedades informó que un juez del régimen de insolvencia reconoció las órdenes emitidas por el Tribunal del Banco del Rey de Alberta de la Ley 1116 para que se avalara el ordenamiento jurídico colombiano y se autorizara la constitución de una garantía de primer grado a favor de los financiadores del crédito postconcursal, también conocido como financiamiento DIP (debtor in possession).
Canacol Energy también anunció el nombramiento de Peter Laurinaitis como director independiente de la junta directiva. Es un reconocido asesor financiero y banquero de inversión con amplia trayectoria.
De acuerdo con la compañía, su llegada representa “una valiosa incorporación a la junta al aportar capacidades estratégicas y técnicas como veterano en asuntos de reestructuración”.
La junta directiva considera que estos cambios posicionarán a Canacol Energy para el éxito en la siguiente fase de su reestructuración.