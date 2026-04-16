Tiendas Ísimo superará este año el billón de pesos en ventas; revela plan de crecimiento

La cadena de hard discount Tiendas Ísimo, propiedad del Grupo Empresarial Olímpica, acelera su consolidación en el mercado colombiano con un ambicioso plan de expansión y una meta clave: superar por primera vez el billón de pesos en ventas durante 2026.
Andrés Escobar, su gerente ejecutivo de la marca de tiendas de descuento, le dijo a Valora Analitik que la compañía proyecta abrir entre 80 y 100 nuevas tiendas este año, en línea con una estrategia enfocada en fortalecer su presencia en las principales ciudades del país y consolidar su operación en zonas de alta densidad poblacional.
Este crecimiento se da en un contexto de fuerte dinamismo del formato hard discount en Colombia, que continúa ganando participación dentro del gasto de los hogares.
Según estimaciones del sector, este modelo podría llegar a representar entre 15 % y 40 % del mercado en los próximos 10 años, impulsado por la necesidad de los ciudadanos de conseguir precios bajos y eficiencia operativa por parte de las empresas.
Ísimo nació en el año 2022 y ha logrado construir una red relevante de tiendas y posicionarse como competidor directo de cadenas como D1 y Ara. A la fecha suma 310 tiendas tras haber optimizado su plan de aperturas para buscar la mayor rentabilidad.
Salto al billón y crecimiento sostenido
El objetivo de superar el billón de pesos en ventas en 2026 representa un hito para la compañía. La meta implica mantener un ritmo de crecimiento acelerado frente a años anteriores, en los que la empresa ya venía mostrando una expansión significativa.
Por ejemplo, durante el 2024 Tiendas Ísimo reportó ventas por $650.000 millones, con una variación del 27 % anual. Ya para el año 2025 el total de ventas se acercó a los $850.000 millones.
En ese contexto, el salto al billón no solo refleja el aumento en la red de tiendas, sino también una mayor productividad por punto de venta y una consolidación de su base de clientes.
Según Escobar, el enfoque de la compañía para este año está en fortalecer su operación en grandes ciudades, optimizar su red logística y seguir ganando participación en la canasta básica de los hogares colombianos.
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Expansión con foco en eficiencia
El plan de abrir entre 80 y 100 nuevas tiendas en 2026 se suma a la expansión sostenida que ha venido ejecutando la compañía en los últimos años. Ese plan representa que la empresa abrirá una tienda cada tres días aproximadamente con el respectivo círculo virtuoso que se crea por la generación de nuevos empleos y demanda de nuevos productos.
Este enfoque responde a una estrategia clara: crecer con disciplina y priorizar la rentabilidad por tienda. De hecho, la compañía ha tomado decisiones como el cierre de puntos no rentables para fortalecer su desempeño general y mejorar indicadores operativos.
Escobar reveló que las tiendas ya tienen alrededor de 1.500 referencias de productos y que de ese total ya el 50 % son marcas propias lo que optimiza el modelo operativo.
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Consolidación como apuesta del Grupo Olímpica
Para el Grupo Olímpica, Ísimo se ha convertido en una pieza clave dentro de su estrategia de diversificación en el retail. La compañía complementa el portafolio tradicional de supermercados e hipermercados del grupo, permitiéndole competir en distintos segmentos de consumo.
Con el cumplimiento de sus metas de expansión y ventas, Ísimo no solo reforzaría su posición dentro del mercado colombiano, sino que también avanzaría en su objetivo de convertirse en uno de los principales jugadores del hard discount en el país.
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