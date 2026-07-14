Moana regresa y Pandora convierte su espíritu en joyas

Pandora presenta una colección inspirada en el universo de Moana de Disney. que celebra la valentía, la conexión con el océano y el poder de seguir el propio camino, transformando algunos de los símbolos y personajes más icónicos de la historia en piezas llenas de significado.
La nueva colaboración Disney x Pandora incorpora charms y anillos inspirados en el universo de Moana: desde la delicada flor rosa que representa sus raíces y su conexión con Motunui, hasta el emblemático caracol, símbolo del mar y la aventura.
La colección también incluye diseños inspirados en Hei Hei y Pua, dos de los personajes más entrañables de la historia, convirtiendo a los favoritos de los fans en pequeñas piezas para llevar todos los días.
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Cada diseño combina el know-how artesanal de Pandora con esmaltes aplicados a mano, piedras brillantes y acabados en plata esterlina y aleación con baño de oro de 14 quilates, dando vida a una colección que captura el espíritu libre de Moana desde una mirada contemporánea.
Esta colección invita a recordar que las mejores aventuras comienzan cuando seguimos nuestra intuición. Porque, al igual que Moana, siempre hay un nuevo horizonte por descubrir.
La colección Disney x Pandora ya está disponible en boutiques Pandora y en su tienda en línea.
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