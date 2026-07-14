La masificación de Bre-B como alternativa en comercios y empresas permite anticipar un impacto directo en la forma como los consumidores adquieren sus productos.
Un ejemplo es Samsung Electronics Colombia, que estima que cerca del 20 % de sus ventas a través de su tienda virtual oficial en el país se pagarán mediante Bre-B, luego de integrar este sistema en su sitio web.
Con esta implementación, la compañía se convirtió en la primera marca de tecnología de consumo en Colombia en incorporar Bre-B como método de pago en su canal de ventas directo, mediante una alianza con la plataforma de pagos empresariales Cobre.
La integración permitirá que los compradores realicen pagos desde cualquier entidad financiera sin salir del sitio web de Samsung.
Para ello, al momento del checkout el usuario seleccionará Bre-B como medio de pago, recibirá una llave única generada por Cobre y completará la transferencia desde la aplicación o el portal de su banco. La confirmación del pago se realizará en tiempo real.
«Al integrar Bre-B, ofrecemos pagos inmediatos y seguros desde cualquier entidad financiera sin salir de nuestro entorno digital. Esta alianza con Cobre fortalece nuestra estrategia de ecommerce y nos consolida como la primera marca de tecnología de consumo en el país en ofrecer esta alternativa de pago», señaló Mr. Choi, presidente de Samsung Electronics Colombia.
Relacionado: Infraestructura tecnológica de Bre-B está lista para ampliar los servicios de pagos y transferencias
Bre-B continúa expandiéndose en el comercio electrónico
José Vicente Gedeón, CEO y cofundador de Cobre, afirmó que la integración refleja el avance del sistema de pagos inmediatos en el país. «Que una marca global como Samsung confíe en Cobre para habilitar su checkout con Bre-B habla de dónde están los pagos empresariales en Colombia hoy».
La integración se produce en un contexto de crecimiento de Bre-B. Según cifras del Banco de la República citadas en el comunicado, el sistema superó los cinco millones de operaciones diarias en mayo de 2026, acumula más de 782 millones de transacciones desde su activación total en octubre de 2025 y cuenta con más de 34 millones de usuarios vinculados.
El anuncio también coincide con el crecimiento del comercio electrónico en Colombia.
De acuerdo con cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico citadas por las compañías, durante 2025 se realizaron 684,6 millones de transacciones en línea por un valor de $145,4 billones, mientras que la categoría de tecnología concentró el 17,3 % del valor total transado en el país.