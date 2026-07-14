La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció la incorporación de la tecnología satelital de Starlink a su flota de aeronaves, una iniciativa con la que busca ofrecer conexión a internet de alta velocidad a los pasajeros durante sus vuelos.
De acuerdo con la aerolínea, el servicio estará disponible de manera progresiva en toda su operación y contempla la instalación de terminales Starlink en la totalidad de los aviones Airbus A320 y A321 que integran su flota.
La conectividad permitirá a los viajeros acceder a internet de banda ancha con baja latencia durante el vuelo, una característica que facilita el uso de aplicaciones que requieren una conexión estable.
JetSmart informó que la implementación del servicio comenzará en 2027. Una vez entre en operación, los pasajeros podrán realizar videollamadas, transmitir contenido en alta definición (HD), utilizar plataformas de mensajería instantánea, navegar por redes sociales, jugar en línea y desarrollar actividades de trabajo remoto sin las limitaciones habituales de la conectividad aérea.
La empresa explicó que esta tecnología estará disponible en toda su red de más de 90 rutas que opera actualmente en Sudamérica, independientemente del origen o destino del vuelo. El objetivo es fortalecer la experiencia de los pasajeros y ampliar el acceso a servicios digitales durante los trayectos, en un mercado que continúa registrando un crecimiento sostenido en la demanda de transporte aéreo.
JetSmart y los otros cambios que tendrá tras operación con Starlink
La incorporación de Starlink también tendrá efectos en la operación interna de la aerolínea. JetSmart señaló que la conectividad satelital permitirá mantener comunicación permanente entre las aeronaves y los centros de operaciones, así como transmitir información en tiempo real para fortalecer los procesos de mantenimiento predictivo.
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Según la compañía, esta capacidad facilitará el monitoreo del estado de las aeronaves durante el vuelo, permitirá anticipar posibles requerimientos técnicos y mejorará la coordinación entre pilotos, tripulaciones de cabina, personal de mantenimiento y equipos de apoyo en tierra.
La aerolínea indicó que estas herramientas contribuirán a optimizar la gestión de contingencias, reducir tiempos de respuesta frente a eventualidades operacionales y fortalecer la atención a los pasajeros antes, durante y después de cada vuelo.
El anuncio forma parte de una estrategia impulsada por Indigo Partners, grupo inversionista al que pertenece JetSmart. El plan contempla la instalación de tecnología Starlink en más de 1.000 aeronaves de las aerolíneas que hacen parte de su portafolio, entre ellas Wizz Air, en Europa; Volaris, en México; Frontier Airlines, en Norteamérica; Cebu Pacific, en Filipinas, y JetSmart, con operaciones en Sudamérica.
De acuerdo con la compañía, esta iniciativa constituye uno de los proyectos de conectividad satelital más grandes implementados hasta ahora en la aviación comercial. El servicio será administrado directamente por Starlink y, según la empresa, no modificará el modelo de tarifas competitivas que caracteriza a las aerolíneas del grupo.
Bill Franke, presidente de la Junta Directiva de JetSmart y managing partner de Indigo Partners, aseguró que la alianza permitirá ofrecer «conectividad confiable y de alta velocidad a bordo», con el propósito de mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros en todas las aerolíneas que integran el grupo.
Por su parte, Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSmart, afirmó que la incorporación de Starlink representa un nuevo avance dentro de la estrategia de innovación de la compañía. «Durante estos 10 años hemos desafiado la forma de volar en Sudamérica a través de la innovación y la tecnología más avanzada al servicio de todos nuestros pasajeros. Hoy damos un nuevo paso al incorporar a la flota más nueva de Sudamérica, junto a Starlink, el servicio de WiFi más rápido del cielo, para ofrecer conectividad a bordo de primer nivel y seguir elevando la experiencia de viaje SMART», concluyó.