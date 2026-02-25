En medio de las discusiones que se adelantan sobre una posible reforma en la reglamentación de slots en el país, varias aerolíneas han salido al paso para dar a conocer su postura frente al tema, entre ellas Latam y JetSmart.
En línea con las declaraciones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Latam destacó la importancia de que el país mantenga su marco normativo alineado con los principios del Worldwide Airport Slots Guidelines (WASG). Esto considerando que estas directrices sirven como referencia internacional para la asignación eficiente y transparente de la capacidad aeroportuaria.
“Es importante la implementación del WASG en su totalidad incluyendo un mecanismo de monitoreo que permita verificar el uso adecuado de los slots asignados, y especialmente, que asegure que aquellos que no sean utilizados o requeridos sean oportunamente devueltos – por todas las aerolíneas- a la bolsa de slots, conforme a los plazos establecidos en la normatividad vigente”, señaló la aerolínea.
De igual forma, Latam hizo énfasis en que el monitoreo es clave para optimizar la utilización del espacio disponible,en especial, en aeropuertos de alto tráfico como El Dorado, en Bogotá. La empresa también mencionó que este factor es importante para que todos los operadores aéreos tengan oportunidades reales y equitativas de crecer, aumentar la conectividad y ofrecer más alternativas a los pasajeros.
Destacado: Revolcón a los slots en El Dorado: ¿se afectará la industria aérea nacional?
La posición de JetSmart
En un comunicado reciente, la aerolínea reconoció que el sistema actual de asignación y administración de slots “requiere ser optimizado para habilitar mayor competencia en las franjas horarias de mayor demanda”. No obstante, aclaró que administrar la escasez no es la solución de fondo y se deben ampliar las opciones disponibles para los pasajeros y fortalecer la conectividad del país.
“Hoy, la concentración de slots en horarios punta limita en la práctica la entrada y el crecimiento de nuevos operadores, lo que reduce la competencia efectiva en los momentos que más valor tienen para los usuarios. Los lineamientos internacionales de gestión de slots son un marco técnico relevante y están presentes en la regulación vigente, pero por sí solos resultan insuficientes para abordar los desafíos estructurales de un aeropuerto saturado como El Dorado”, resaltó.
En ese contexto, JetSmart indicó que es necesario complementar el marco actual con herramientas que permitan una asignación más dinámica de slots en horas de alta demanda, mayor monitoreo de su uso efectivo y mecanismos que faciliten la entrada de nuevos operadores, siempre con foco en el beneficio del consumidor.
“En un aeropuerto congestionado, los slots en horarios de alta demanda determinan, en la práctica, qué aerolíneas pueden competir en condiciones reales de mercado. Cuando estos espacios se concentran en pocos actores, se limita el ingreso de nuevas alternativas y se reducen las opciones para los pasajeros en los horarios que realmente importan. La discusión de fondo no es teórica: se trata de cómo habilitar competencia efectiva en las franjas horarias de mayor valor para los usuarios”, añadió la compañía.
En ese sentido, la firma señaló que la discusión sobre slots debe enfocarse en cómo mejorar su asignación y uso en aeropuertos congestionados, y, al mismo tiempo, en cómo avanzar en soluciones estructurales para aumentar la capacidad de El Dorado.
“Administrar la escasez no es una política de crecimiento. La combinación de mejor reglamentación y gestión de slots y aumento de capacidad es clave para habilitar más competencia, más conectividad y mejores condiciones para los pasajeros”, concluyó.
Destacado: IATA advierte riesgos por nueva propuesta de la Aerocivil sobre asignación de slots en Bogotá