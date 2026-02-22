La industria aérea está alerta al desenlace de una propuesta que podría cambiar las reglas de juego en torno a la asignación de los slots en el territorio nacional.
Los slots son franjas horarias específicas asignadas a una aerolínea para despegar o aterrizar en aeropuertos de alto tráfico, como El Dorado. Su regulación está recogida en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 3), por lo que cualquier cambio en los criterios de asignación requeriría una modificación de esta norma.
Al menos tres actores se han pronunciado sobre el tema: la Aeronáutica Civil, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), lo que ha abierto un debate sobre los impactos que esta reforma tendría en la operatividad y la competitividad del sector.
¿Por qué se pensó en modificar la norma?
El tema comenzó a ‘alzar vuelo’ a finales de diciembre de 2025, cuando el presidente Gustavo Petro se refirió al desequilibrio que existía en el precio de algunos tiquetes aéreos.
A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que este tema, entre otros factores, se asociaba a los slots y la necesidad de que exista una mayor democratización en su asignación.
“La palabra clave para bajar precios se llama: democratización de los slots y en esta materia, la aeronáutica civil debe hacer una política de prioridad: más slots, más aeropuertos turísticos en la belleza de Colombia, más aerolíneas compitiendo de todo el mundo y de Colombia también, que garanticen la conectividad con los cinco continentes”, destacó el jefe de Estado.
De igual forma, hizo énfasis en que la solución también está en que exista más competencia y empresas con derecho a estas franjas horarias; eso permitiría que más aerolíneas, como Satena, tengan más participación.
Ahora bien, la situación también se asocia con las denuncias reiteradas que varias empresas del sector han presentado al Gobierno sobre el uso irregular de los slots y la venta de vuelos sin las franjas para operarlos. Segun estas, se estaría favoreciendo a aerolíneas que salen a vender vuelos sin registro o sin autorización de slots, afectando la programación previa.
Entre las compañías que se han pronunciado al respecto se incluye Avianca, que ha presentado cerca de 46 denuncias a la Aerocivil por cuenta de este tipo de prácticas.
“Son 46 denuncias, más unos 25.000 vuelos que se han vendido u operado sin slot. Ninguna de estas denuncias ha terminado en sanción para los infractores a pesar de tener todas las pruebas a la mano. Para no ir más lejos, hoy JetSmart tiene más de 4.900 vuelos publicados en sistemas de distribución sin slot a la hora exacta en la que lo ofrece, para un lapso de seis meses en la temporada de verano 2026”, señaló Richard Galindo, chief legal officer de Avianca.
Galindo también advirtió que la afectación operacional de esta cantidad de vuelos no programados es enorme, ya que no solo se afecta el cumplimiento de vuelos programados en perjuicio de todos los pasajeros, “sino que se pone en peligro la seguridad de la operación”.
Los riesgos para la industria
La preocupación de la industria aeronáutica surge a raíz de una propuesta de la Aerocivil de reformar el régimen de asignación de slots en las terminales aéreas del país, con especial énfasis en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de Bogotá. El objetivo del proyecto es “lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas que operan en el mercado colombiano”.
El Dorado juega un papel importante en esta discusión debido a que este está clasificado técnicamente como un aeropuerto de Nivel 3, es decir, que cuenta con un amplio flujo de pasajeros, pero no con la infraestructura adecuada para satisfacer toda la demanda. De ahí la necesidad de gestionar las franjas horarias para optimizar la operación.
Según ha expresado la IATA, el principal riesgo radica en que un ajuste en las normas actuales implicaría “una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”.
Los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) constituyen el estándar internacional aceptado por las asociaciones mundiales de aeropuertos (ACI), de coordinadores de aeropuertos (WWACG) y de las aerolíneas (IATA), y son la base fundamental para que la operación en las terminales aéreas más congestionadas del mundo sea armónica y unificada. En el caso de Colombia, hace más de 10 años que se incorporaron para organizar la operación del aeropuerto El Dorado.
“Los WASG son la norma aplicada en más de 300 aeropuertos congestionados del mundo, de manera que si el país decide desviarse del cumplimiento de este estándar, no solo va a quedar en una desventaja competitiva con aeropuertos hub de la región que sí la utilizan”, señaló la agremiación.
La agremiación también alertó que esta situación podría traer consecuencias tanto operacionales como bilaterales, al poner en riesgo el cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos con otros países.
“Una posible desviación de la norma frente a los WASG puede cambiar no solo el sistema de asignación de slots y de confirmación de itinerarios, sino también la manera en que opere la aviación en Colombia, desalineándose de la que utilizan los demás países del mundo”, resaltó.
El gremio de aviación señaló que, antes de considerar una modificación en la norma, se implemente en su totalidad la normativa actual, así como un monitoreo del uso efectivo de los slots.
El sector también ha advertido que cambio en la regulación de los slots terminaría afectando a la industria en general y beneficiando apenas a un par de aerolíneas, entre ellas la estatal Satena, que tiene operaciones subsidiadas por el Gobierno que este año van a costar $90.000 millones.
El pedido de la Procuraduría
En el contexto de esta iniciativa, la PGN inició una actuación preventiva en la que solicitó al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil información sobre los estudios, criterios y mecanismos de participación que se tendrían en cuenta a la hora de aplicar posibles ajustes al régimen vigente.
El ente de control señaló que la normativa actual no solo ha permitido una gestión ordenada de la capacidad aeroportuaria, sino que también ha contribuido a la previsibilidad operativa, al crecimiento de la conectividad aérea y a la protección de los derechos de los usuarios.
Si bien la Procuraduría aclaró que no se pronuncia sobre el contenido definitivo de eventuales ajustes normativos, sí considera necesario advertir los riesgos potenciales que traería consigo una modificación a las normas de asignación y monitoreo de slots.
Además de las amenazas señaladas por la IATA, el Ministerio Público señaló que dichos ajustes también podrían afectar la planeación de las aerolíneas, generar incertidumbre entre los operadores aeroportuarios y debilitar la confianza en el marco regulatorio del transporte aéreo.
La respuesta de la Aerocivil
En un documento de nueve páginas dado a conocer por ‘Caracol Radio’, la Aeronáutica Civil respondió a las inquietudes expresadas por la Procuraduría.
En el texto, la entidad mencionó que la gestión de slots no puede reducirse a una simple hoja de cálculo de cumplimiento por parte de las aerolíneas, sino que debe servir como una herramienta de precisión que contempla una serie de factores como la capacidad de la infraestructura y la implementación de los estándares internacionales vs. la realidad nacional.
“Si bien las WASG son un referente mundial, no son tratados vinculantes que anulen la potestad reglamentaria de la Aerocivil. La «armonía» internacional no puede ser un pretexto para la ineficiencia doméstica o para mantener un monitoreo actual que la misma IATA reconoce como deficiente y causal de problemas diarios”, destacó en el texto.
El ente aeronáutico también hizo énfasis en que, al revisar las normas en materia de transporte aéreo y utilización de aeropuertos (slots aeroportuarios), no está haciendo otra cosa que ejercer su competencia como ente regulador de la materia.
Además, señaló que adelanta un proceso de análisis técnico y jurídico orientado a la enmienda del régimen vigente, el cual surge de “la necesidad técnica identificada de alinear la infraestructura nacional con los desafíos operativos contemporáneos”.
Según la entidad, actualmente, la iniciativa se encuentra bajo la responsabilidad de dependencias al interior de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica. La etapa de desarrollo incluye la formulación de la Propuesta de Enmienda (PDE), la cual agota fases de revisión técnica interna antes de su exposición pública.
