Esta semana, el vicepresidente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) envió una carta dirigida al Ministerio de Transporte de Colombia en la que manifestaba su preocupación sobre la decisión del Ejecutivo de modificar las normas relativas a la asignación y monitoreo de slots contenidas en el Apéndice A del Reglamento Aeronáutico de Colombia 3.
De acuerdo con el gremio, esto “implicaría una desviación frente a los estándares internacionales reconocidos y aplicados mundialmente en los países con aeropuertos congestionados”.
Los Worldwide Airport Slot Guidelines (WASG) constituyen el estándar internacional aceptado por las asociaciones mundiales de aeropuertos (ACI), de coordinadores de aeropuertos (WWACG) y de las aerolíneas (IATA), y son la base fundamental para que la operación en las terminales aéreas más congestionadas del mundo sea armónica y unificada.
En Colombia, resaltó la IATA, hace más de 10 años se incorporaron los WASG para organizar la operación del Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
¿Qué dice el Gobierno?
La preocupación de la agremiación surge a raíz de una propuesta de la Aerocivil de reformar el régimen de asignación de slots en los aeropuertos del país, con especial énfasis en el Aeropuerto Internacional El Dorado, “con el objetivo de lograr una distribución más equitativa entre las aerolíneas que operan en el mercado colombiano”.
Al respecto, el secretario de Autoridad de la Aeronáutica, Édgar Rivera, manifestó este viernes en una entrevista radial que la iniciativa surge de la necesidad de garantizar un uso adecuado de un bien de carácter público como lo es la infraestructura aeroportuaria. “El aeropuerto El Dorado, al igual que los demás aeropuertos, es un bien de uso público que debe estar accesible a todos los usuarios, pasajeros, aeronaves y aerolíneas”.
Según Rivera, la propuesta no busca desconocer estándares internacionales, sino hacer ajustes técnicos a la reglamentación vigente para permitir una asignación más equilibrada de los horarios de despegue y aterrizaje, especialmente en los llamados horarios “prime”, que concentran la mayor demanda.
Actualmente, de acuerdo con cifras expuestas, Avianca concentra cerca del 51 % de los slots totales en El Dorado y alrededor del 50 % de los slots en franjas prime, que corresponden a los horarios de mayor tráfico: entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.
El funcionario aclaró que esta concentración no obedece a irregularidades, sino a factores históricos y operativos. “Algunas aerolíneas iniciaron operaciones antes en el país y, naturalmente, tuvieron acceso primero a los slots. Otras cuentan con flotas más grandes y realizan un mayor número de vuelos, lo que explica una mayor asignación”, explicó.
No obstante, Rivera reconoció que este esquema ha dificultado el crecimiento de nuevas aerolíneas o de aquellas con flotas más pequeñas, que hoy encuentran barreras para acceder a horarios competitivos. “De lo que se trata es de que haya oportunidades para todos, sin generar una sobreoferta que termine saturando el aeropuerto”, puntualizó.
En cuanto al proceso regulatorio, el secretario de la Aerocivil indicó que la entidad ya realizó un estudio técnico que sustenta la propuesta. A partir de este análisis, se elaborará un proyecto de resolución que modificará los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
Antes de su adopción, la norma será publicada en la página web de la Aerocivil y socializada con todas las aerolíneas que operan en El Dorado. Además, se convocará al menos una reunión formal para recibir comentarios y observaciones, tanto de manera escrita como verbal, por parte de los operadores aéreos.
Para la Aerocivil, una mayor equidad en el acceso a los slots podría traducirse en más competencia, mayor oferta y mejores condiciones para los pasajeros, criterio que —según Rivera— debe ser central en las decisiones del Gobierno Nacional sobre la operación aeroportuaria del país.
IATA dice que sistema actual funciona
La IATA insiste en que la implementación de los WASG ha permitido que el Aeropuerto El Dorado haya crecido de manera significativa, al punto de ser hoy el aeropuerto más transitado en pasajeros y en carga en Latinoamérica.
Entre enero y octubre del 2025 se movilizaron 47.300.000 pasajeros. Esto representa un aumento de 804.000 personas frente al mismo periodo del año anterior.
Otros indicadores, como las rutas aéreas y las sillas vendidas, también muestran una importante evolución, confirmando una mejor conectividad regional e internacional para los colombianos.
En efecto, “evidenciamos en el 2025 un crecimiento del 7,8 % en las sillas de avión ofrecidas, con un incremento del 15,6 % en lo internacional y del 3,6% en lo doméstico. Además, al cierre del año pasado, se evidenció un crecimiento de las rutas aéreas domésticas de 6,8 % y de 3,6 % en las internacionales.
Lo cierto es que las posturas están divididas y que, a diferencia de la IATA, otras fuentes del mercado señalan que no todas las aerolíneas comparten una posición unificada y que, especialmente las compañías más pequeñas, ven con buenos ojos una redistribución de los slots.