Aeropuerto Los Garzones en Montería se conectará directamente con Panamá y Ecuador

La Alcaldía de Montería y la aerolínea Aeroregional inician operaciones internacionales desde el aeropuerto Los Garzones, con vuelos directos a partir del 10 de mayo hacia las ciudades de Balboa (Panamá) y Quito (Ecuador), eliminando escalas en ciudades colombianas.
“Las nuevas rutas internacionales reducen tiempos de viaje y posicionan a Montería como un nodo logístico y turístico clave para el sur del Caribe”, señaló Hugo Kerguelén García, alcalde de la capital cordobesa.
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Entre otros detalles, las rutas serán operadas con aeronaves boeing 737 (con capacidad para 160 pasajeros), garantizando confort y seguridad en una operación binacional.
Adicionalmente, el aterrizaje en el aeropuerto de Balboa (Panamá) se convierte en una alternativa ágil por su cercanía con el centro financiero, a diferencia del aeropuerto de Tocumen.
Sobre la frecuencia, serán dos vuelos semanales (domingos y jueves) con conexión directa Quito – Montería – Panamá (Balboa).
Además, ofrecen tarifa competitiva con tiquetes desde US$225 ($835.000), una oferta atractiva para incentivar el flujo de viajeros.
Cabe destacar también que Aeroregional es una aerolínea de bandera ecuatoriana con presencia consolidada en Ciudad de México, Cancún y Bogotá.