Megaobra de más de $100.000 millones en Montería arreglará la movilidad en el Caribe colombiano

Desde el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) y la Alcaldía de Montería se oficializó el inicio de la construcción del tercer puente sobre el río Sinú, una obra de infraestructura que busca fortalecer la movilidad urbana y mejorar la conectividad en la capital del departamento de Córdoba. El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Hugo Kerguelén García, junto con representantes de las entidades nacionales que participarán en el desarrollo del proyecto.
La iniciativa forma parte de los planes de modernización de la infraestructura vial en el Caribe colombiano y contará con una inversión estimada de 4102.933 millones. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el Gobierno Nacional asumirá el 50 % de los recursos destinados a la ejecución de la obra, mientras que el restante será cubierto mediante aportes de las entidades involucradas y del ámbito territorial.
El nuevo puente se proyecta como una solución para aliviar la congestión vehicular que se presenta en algunos puntos de la ciudad, especialmente en las zonas que dependen de los actuales pasos sobre el río Sinú para conectar diferentes sectores urbanos. Además de facilitar la circulación, la obra busca contribuir al desarrollo urbano de Montería y mejorar el acceso a barrios que históricamente han tenido limitaciones en materia de conectividad.
Durante el anuncio, el alcalde Hugo Kerguelén García destacó el impacto que tendrá el proyecto para la ciudad y sus habitantes. “Damos un paso histórico hacia una ciudad más conectada. Esta infraestructura impulsa el desarrollo urbano, facilita el acceso a sectores históricamente segregados y genera oportunidades inmediatas mediante la creación de 650 empleos”, afirmó el mandatario local.
Por su parte, el director general de Invías, Juan Guillermo Jiménez, resaltó la importancia del proyecto dentro de la estrategia nacional de fortalecimiento de la infraestructura vial. Según explicó, la construcción del puente beneficiará a más de 600.000 ciudadanos y contribuirá a mejorar la movilidad en el territorio. “Esta obra se convierte en un motor de dinamización que facilitará el transporte de productos y servicios, garantizando una movilidad más segura y eficiente”, señaló el funcionario.
¿Cómo será el nuevo puente que se construirá en el río Sinú?
En cuanto a las características técnicas, el nuevo puente tendrá una longitud aproximada de 368,3 metros y conectará sectores estratégicos de la ciudad, específicamente los barrios Coquera y Betancí, ubicados en las comunas 1 y 3, respectivamente. Esta conexión permitirá mejorar los desplazamientos entre diferentes zonas de Montería y fortalecer la red vial urbana.
La estructura contará con un sistema de cimentación profunda, compuesto por pilotes que alcanzarán cerca de 50 metros de profundidad. Este diseño permitirá garantizar la estabilidad y seguridad del puente, teniendo en cuenta las condiciones geográficas y del suelo en el área donde se desarrollará el proyecto.
Asimismo, la infraestructura incluirá dos carriles bidireccionales para el tránsito vehicular, una ciclorruta destinada a promover la movilidad sostenible y andenes peatonales que facilitarán el desplazamiento de los ciudadanos. El proyecto también contempla la pavimentación de los accesos viales, la instalación de señalización y la adecuación de los espacios necesarios para integrar el puente con la red de transporte existente.
Con la ejecución de esta obra, las autoridades buscan no solo mejorar la movilidad dentro de Montería, sino también fortalecer su papel como punto estratégico dentro de las dinámicas de transporte y desarrollo del Caribe colombiano.