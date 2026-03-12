Primicia | Tren de Cercanías del Valle podría iniciar algunas obras pese a desfinanciación del Gobierno Petro

La gobernadora del Valle, Dilian Francisco Toro, aseguró que los alcaldes de varios municipios del departamento están considerando qué obras del Tren de Cercanías pueden iniciar aún sin la financiación del gobierno nacional.
Durante la Asamblea de Invest Pacific, la funcionaria recordó que los mandatarios construyeron un fondo de $4 billones, que corresponde al 30 % del costo total de la obra que, en principio, se acordó sería cofinanciada con recursos del Gobierno Nacional, que debe aportar el 70 % restante.
«Hay obras que estamos queriendo arrancar desde ya para que eso genere muchas más posibilidades de cofinanciación tanto del Gobierno Nacional como de inversionistas privados», dijo. Cuando se le preguntó por cuáles obras podrían ser las primeras aseguró que estaban definiéndolo.
La gobernadora dejó claro que la región del Valle del Cauca sigue avanzando en el Tren de Cercanías y aseguró que junto con el Comité Intergremial le presentarán al próximo gobierno una lista de proyectos prioritarios para recibir apoyo del ejecutivo.
De hecho, recordó que han estado buscando financiación de particulares con el apoyo del banco de desarrollo regional CAF y la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés). Paralelamente, están estructurando con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) cómo vincular inversionistas extranjeros.
«Estamos trabajando en poder sacar los diseños a detalle para llevarlos a fases tres y estar adelantados para que cuando consigamos los recursos ya podamos arrancar obras», señaló.
Los retrasos de la obra
El Tren de Cercanías del Valle del Cauca, que tenía todo listo para ser licitado, fue hundido por el gobierno de Gustavo Petro, aunque nunca hubo mayores detalles sobre esta decisión.
La obra, que beneficiará a una población de 3,2 millones de habitantes con ahorros de más del 30 % en los tiempos de desplazamiento, se compone de una red de 73,4 kilómetros que conectará a Cali, Jamundí, Palmira y Yumbo, aunque el primer tramo priorizado, entre Cali y Jamundí, tiene 21 estaciones en una extensión de 23 kilómetros y su costo se estima entre $12 billones y $13 billones.
Sin embargo, Valora Analitik conoció que el proceso se trabó en el Ministerio de Transporte, luego de que la cartera de Hacienda detallara en respuesta a un derecho de petición que nunca recibió el requerimiento formal para el aval fiscal.
Según el procedimiento establecido en la ley, para iniciar una obra de esta magnitud el primer paso es obtener el aval técnico por parte del MinTransporte; una vez obtenido este, se procede a solicitar el aval fiscal ante Hacienda, requisito indispensable para la posterior expedición del documento Conpes de declaratoria de importancia estratégica y la firma del convenio de cofinanciación con la Nación.
Además de la falta de los avales, no se adelantó la cofinanciación previo al inicio de la Ley de Garantías electoral, que prohíbe convenios interadministrativos hasta mediados de 2026, pues el presidente Gustavo Petro dio a entender que no priorizarían dicha obra por encima de otras y relacionó la decisión a falta de apoyo político regional a los proyectos del Gobierno en el Congreso.
A pesar del panorama y de que el Tren de cercanías quedó en pausa, las entidades regionales siguen trabajando en actualizar la documentación para estar listos una vez finalice la restricción electoral.
—