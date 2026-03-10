Gobierno Petro firmará estudios definitivos para construir ferrocarril Villavicencio – Puerto Gaitán

La reactivación del transporte ferroviario en distintas regiones del país continúa avanzando como parte de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la infraestructura de movilidad y logística.
En ese contexto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció recientemente que el próximo 11 de marzo se firmará el acta que dará inicio a la elaboración de los estudios de factibilidad para el corredor férreo que conectará a Villavicencio con Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.
La información fue divulgada por la entidad a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se explicó que este paso permitirá comenzar con los análisis técnicos necesarios para determinar la viabilidad del proyecto. De acuerdo con la ANI, esta iniciativa hace parte del grupo de seis corredores férreos que han sido priorizados por el Gobierno Nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, dentro de su plan para recuperar el sistema ferroviario en Colombia.
El director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Torres, explicó que la fase inicial estará a cargo de firmas consultoras especializadas. Estas tendrán la responsabilidad de realizar diferentes estudios que permitirán establecer las condiciones técnicas, económicas y sociales de la iniciativa.
Según indicó el funcionario, “las firmas consultoras tendrán a su cargo la elaboración del análisis de demanda, así como los estudios prediales, ambientales y sociales. También deberán desarrollar la ingeniería ferroviaria y los sistemas intermodales que permitan articular este corredor con otros modos de transporte”.
¿Cómo será el megaproyecto férreo Villavicencio – Puerto Gaitán?
De igual manera, el proceso incluirá la programación de las obras, la evaluación de los costos de construcción y un análisis territorial que permita identificar los impactos y beneficios del proyecto en la región. Estos estudios serán fundamentales para definir si el corredor férreo puede avanzar hacia la etapa de ejecución.
El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 193 kilómetros de vía férrea y se desarrollará en dos tramos principales.
El primero conectará a Villavicencio con el municipio de Puerto López, mientras que el segundo extenderá la línea hasta Puerto Gaitán. Esta infraestructura busca fortalecer la conectividad en el departamento del Meta y facilitar el transporte de carga y pasajeros en una zona con importante actividad económica.
La ANI explicó que los estudios de factibilidad tendrán una duración aproximada de un año. Durante ese periodo se evaluarán diferentes variables técnicas y financieras que permitirán establecer el alcance del proyecto y las condiciones para su posible construcción.
Una vez finalizada esta etapa, corresponderá al próximo Gobierno Nacional decidir si el corredor férreo avanza hacia su fase de ejecución. En ese sentido, la continuidad del proyecto dependerá de las prioridades de la administración que suceda al actual mandato presidencial.