El proyecto ferroviario que pretende fortalecer la conectividad del altiplano cundiboyacense dará un avance importante en su fase inicial de estructuración. De acuerdo con documentos conocidos por Valora Analitik, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ya adelanta el proceso para contratar una consultoría técnica que permita desarrollar los estudios de prefactibilidad del denominado Tren de Boyacá.
La iniciativa contempla la recuperación y modernización de un corredor férreo que conectaría el sector de La Caro, en el departamento de Cundinamarca, con Belencito, en Boyacá. Este proyecto busca impulsar la integración territorial entre ambas regiones y, al mismo tiempo, contribuir a la reactivación del transporte ferroviario en el centro del país, una modalidad que durante décadas perdió protagonismo frente al transporte por carretera.
En esta etapa preliminar, el proceso contractual prevé la selección de un asesor técnico especializado encargado de elaborar los estudios necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto. Dichos análisis permitirán determinar si el corredor férreo es técnica, financiera y operativamente viable, así como establecer las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse en las siguientes fases.
Según los términos de referencia del proceso, el valor máximo previsto para el contrato de consultoría asciende a $10.500 millones. Esta suma contempla todos los costos asociados con la ejecución del contrato, incluidos gastos administrativos, eventuales imprevistos y la utilidad correspondiente al consultor que resulte seleccionado.
¿Cómo será el corredor ferroviario que conectará a Cundinamarca y Boyacá?
El proyecto plantea el análisis de un corredor férreo de aproximadamente 230 kilómetros de longitud. Este trazado conectaría el sector de La Caro, punto estratégico cercano a Bogotá, con Belencito, municipio boyacense donde históricamente ha existido infraestructura ferroviaria vinculada al transporte de carga.
La puesta en marcha de esta conexión permitiría mejorar la integración entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, territorios con una importante actividad económica en sectores como la industria, la minería, la agricultura y el comercio. Además, abriría la posibilidad de movilizar tanto pasajeros como mercancías mediante un sistema de transporte que podría complementar la red vial existente.
¿Cuál será el cronograma de los estudios?
El contrato de consultoría contempla el desarrollo de varios componentes técnicos que servirán como base para definir la viabilidad del proyecto ferroviario. Entre las actividades previstas se encuentran estudios de mercado orientados a identificar el potencial de movilización de pasajeros y carga, así como análisis de demanda que permitan estimar el volumen de usuarios y mercancías que podría utilizar el sistema.
Adicionalmente, se realizarán evaluaciones técnicas que incluyan la revisión del estado de la infraestructura existente, la identificación de posibles trazados y la comparación de distintas alternativas de desarrollo. Estos estudios estarán acompañados por análisis económicos destinados a establecer los costos de inversión y operación, así como los beneficios que generaría el proyecto en términos de competitividad regional y reducción de tiempos de transporte.
Dentro del alcance de la consultoría también se contempla la elaboración de estudios técnicos preliminares y el desarrollo de diseños conceptuales. Estos trabajos permitirán definir criterios de ingeniería, memorias de cálculo y estimaciones de costos asociados a las distintas fases del proyecto, incluyendo construcción, operación y mantenimiento del sistema ferroviario.
Otro de los objetivos de la consultoría será suministrar información técnica a los equipos legales y financieros que participan en la estructuración del proyecto. Este insumo será fundamental para avanzar en la definición del modelo institucional y del esquema de ejecución que podría adoptarse en etapas posteriores, como la estructuración a nivel de factibilidad o la eventual contratación de las obras.
¿Cómo será el cronograma previsto para la prefactibilidad?
De acuerdo con el cronograma preliminar del proceso, las actividades relacionadas con la fase de prefactibilidad se desarrollarán a lo largo de 2026. Durante este periodo se llevarán a cabo diferentes etapas, entre ellas la debida diligencia técnica, el estudio de mercado y el análisis comparativo de las posibles alternativas de desarrollo del corredor ferroviario.
Una vez identificada la alternativa más adecuada, el proceso avanzará hacia la estructuración técnica del proyecto. Esta fase incluirá la definición de especificaciones que deberán desarrollarse en los estudios de factibilidad, así como la elaboración de una hoja de ruta que oriente las decisiones futuras sobre la eventual construcción y puesta en operación del Tren de Boyacá.