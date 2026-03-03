Primer tren de Petro, que ya inició operación comercial, tendrá alianzas con empresas importantes en Colombia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en conjunto con la Concesión Línea Férrea Central, puso en operación la reactivación del sistema ferroviario en el corredor La Dorada–Chiriguaná, una infraestructura estratégica para la logística nacional.
El trayecto completó recientemente su primer movimiento bidireccional de carga entre Ciénaga y La Dorada, un resultado que consolida el esquema de operación en ambos sentidos y refuerza la competitividad del transporte férreo.
El corredor, adjudicado a la Concesión Línea Férrea Central, permitió movilizar 1.190 toneladas de varilla y pulpa de papel hacia el interior del país. En el recorrido de retorno, el tren transportó 1.224 toneladas de bebidas y refrescos, lo que evidencia un flujo equilibrado de mercancías. Este balance evita desplazamientos sin carga, optimiza la utilización del material rodante y reduce costos para las empresas generadoras.
¿Cuáles serán las empresas que se unirán al proyecto férreo?
La entrada en operación no solo marca el restablecimiento del servicio, sino también la vinculación de nuevas compañías al proyecto. Entre las empresas que optaron por el modo férreo se encuentran Ternium, Papeles Nacionales, Postobón y Bavaria. Estas firmas incorporaron el tren dentro de su cadena logística con el propósito de mejorar la eficiencia en la distribución y diversificar las alternativas de transporte.
Recomendado: La Dorada–Chiriguaná proyecta mover 3 millones de toneladas: Así va su rehabilitación
Frente a este avance, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, destacó el alcance de la iniciativa. “llega el esquema de transporte intermodal con el que buscamos integrar el modo férreo con el carretero y el portuario, facilitando cadenas logísticas más eficientes y competitivas que permitan reducciones de hasta el 20 % en los costos de transporte de carga y condiciones óptimas de operación para los generadores de carga”, afirmó.
Según la funcionaria, la meta es articular los distintos modos de transporte para consolidar una red que responda a las necesidades del sector productivo y fortalezca la competitividad del país.
El impacto del corredor trasciende el movimiento de mercancías. En cada trayecto participan más de 40 personas en labores de cargue, coordinación operativa, control de tránsito y descargue. Además, la línea atraviesa más de 20 municipios en su área de influencia, lo que dinamiza las economías locales y promueve la transferencia de capacidades técnicas en las regiones.
Durante 2025, el corredor La Dorada–Chiriguaná movilizó más de 1,15 millones de toneladas de carga, la cifra más alta desde su entrada en operación. Asimismo, transportó 61.000 pasajeros, lo que confirma su potencial no solo como eje logístico, sino también como alternativa de movilidad para distintos territorios del país.