Arranca la operación comercial del primer tren de Petro: Así será su recorrido

Una noticia relevante para la infraestructura ferroviaria del país fue confirmada por la concesión Concesión Línea Férrea Central, que anunció el inicio de la operación comercial del proyecto de Asociación Público-Privada (APP) La Dorada – Chiriguaná.
Con este hito, ya entró en circulación el primer tren de carga en este corredor estratégico, marcando el comienzo formal de las actividades logísticas bajo el nuevo esquema de concesión.
De acuerdo con la compañía, la operación contempla el transporte bidireccional de mercancías en el trayecto Ciénaga – La Dorada y La Dorada – Ciénaga. En su primer recorrido, el tren movilizó cerca de 1.190 toneladas de pulpa de papel y varilla. En el viaje de retorno, se prevé el traslado de 1.224 toneladas de bebidas, con el fin de atender los flujos logísticos entre ambos puntos y consolidar la dinámica comercial del corredor.
El recorrido atraviesa más de 20 municipios ubicados en el área de influencia del proyecto. Para garantizar la adecuada prestación del servicio, se dispuso de una coordinación operativa que articula las condiciones técnicas de la vía férrea con los requerimientos logísticos de los clientes. Según la concesión, el objetivo es asegurar estándares de seguridad, cumplimiento de itinerarios y eficiencia en la movilización de carga.
“Estamos muy complacidos de iniciar esta operación comercial con un tren de 35 plataformas, capacidad de 1.190 toneladas y un esquema operativo que nos permite cumplir itinerarios y atender requerimientos de clientes de diferentes sectores. Esto es el resultado de un trabajo técnico y operativo sostenido que hoy habilita al corredor para prestar servicio de manera formal”, afirmó Germán de la Torre, gerente de la Concesión Línea Férrea Central.
Cada maniobra involucra a más de 40 personas por recorrido, en su mayoría provenientes de municipios del área de influencia. Estos trabajadores participan en actividades de cargue, coordinación operativa, control de tránsito ferroviario y descargue de mercancías. La concesión destacó que esta dinámica contribuye a la generación de empleo local y al fortalecimiento de capacidades técnicas en las regiones impactadas por el proyecto.