Se disparó la carga movilizada por el tren La Dorada – Chiriguaná: superó el millón de toneladas en 2025

El corredor La Dorada – Chiriguaná, la columna vertebral de la reactivación férrea, reportó que entre enero y noviembre de 2025 superó el millón de toneladas de carga transportadas.
Además, el proyecto de 526 kilómetros movilizó 54.793 pasajeros, superando en un 350 % lo movilizado en 2024.
Óscar Torres, presidente de la ANI: “Durante los últimos tres años y bajo la directriz del presidente de la República, hemos invertido más de $118.000 millones para el mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura férrea y material rodante. También cumplimos una promesa de gobierno y adjudicamos por $3,39 billones la Asociación Pública Privada que construirá, rehabilitará y operará este corredor por 10 años”, indicó.
De acuerdo con datos de la cartera de Trasporte, a través de los corredores férreos y los trenes, los costos relacionados con el transporte de carga se reducen hasta en un 20% y se aprovecha al máximo su complementariedad con los modos carretero, aeroportuario y portuario.
Hasta ahora, el Gobierno ha destinado más de $560.000 millones para los cuatro corredores férreos en operación (Bogotá – Belencito, Tren del Pacífico, Red Férrea del Atlántico y La Dorada – Chiriguaná), aumentando en 68 % la destinación de recursos al modo férreo.
¿Cómo va la APP concesionada?
El presidente de la ANI, Óscar Torres; la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez, y sus equipos adelantaron una visita técnica al proyecto APP concesionado al consorcio Línea Férrea Central, y revisaron los avances de la etapa pre-constructiva en el que se vienen realizando los estudios y diseños a detalle, así como los avances en la gestión de nuevos generadores de carga en el corredor.
En La Dorada – Chiriguaná se realizarán 1.480 obras hidráulicas, cambiarán 205,5 km de riel de 75 lb/yd a 115 lb/yd y construirán un edificio administrativo, un Centro de Control Operativo, 2 talleres para el mantenimiento de trenes y un Centro de Transferencia de Carga, el cual estará ubicado en el municipio de La Dorada. También se prevé la construcción de un puente vehicular y peatonal sobre el río Sogamoso en el municipio de Puerto Wilches, así como la reubicación de dos instituciones educativas: Santo Domingo y San José, en Cimitarra (Santander), que se encuentran dentro de la franja operacional del proyecto.
La APP La Dorada – Chiriguaná generará más de 32.000 empleos directos e indirectos, beneficiará a más de 400.000 personas en 25 municipios de los departamentos de Caldas, Antioquia, Santander, Norte de Santander y Cesar.