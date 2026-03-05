Reactivan tren con operación de carga que conectará al Caribe con el centro del país

La reactivación del transporte ferroviario en Colombia continúa sumando operaciones de carga que buscan fortalecer la logística nacional. En ese contexto, desde la Estación Férrea se confirmó la salida de un nuevo tren intermodal desde Ciénaga con destino al municipio de La Dorada, en el departamento de Caldas, como parte de las operaciones que se adelantan en el corredor férreo que conecta el Caribe con el interior del país.
El despacho se realiza tras la puesta en marcha de la operación ferroviaria entre La Dorada y Chiriguaná, una ruta que ha retomado su actividad luego de varios años de limitaciones operativas.
Este nuevo movimiento de carga marca además la reanudación de los trenes intermodales en este trayecto después de cerca de dos años de inactividad, lo que representa un paso adicional en la recuperación del modo férreo como alternativa para el transporte de mercancías en el país.
De acuerdo con la información entregada por la concesión Ferrocarriles del Norte de Colombia (Fenoco), el tren movilizó aproximadamente 1.180 toneladas netas de carga, compuestas principalmente por acero destinado a la construcción y pulpa de papel.
Este tipo de operación permite integrar distintos sistemas de transporte, ya que la carga puede combinar su traslado entre trenes, transporte terrestre y puertos marítimos, optimizando los tiempos y los costos logísticos.
La infraestructura administrada por Fenoco comprende el corredor ferroviario que conecta Santa Marta con Chiriguaná, una de las rutas más relevantes para el transporte de carga en el país.
En total, esta red cuenta con 412 kilómetros de vía férrea, de los cuales 246 kilómetros corresponden al tramo principal concesionado. Esta infraestructura tiene la capacidad técnica para movilizar hasta 100 millones de toneladas de carga, lo que evidencia el potencial del sistema ferroviario dentro de la red logística nacional.
En este proceso, la Estación Férrea de Ciénaga ha adquirido un papel clave como punto de articulación entre el Caribe colombiano y las regiones del centro del país. Según explicó Andrés Soto, presidente de Fenoco, esta instalación ha sido determinante para facilitar la conexión entre los diferentes modos de transporte.
“En este proyecto de reactivación, la Estación Férrea de Ciénaga ha jugado un papel muy importante como punto de conexión entre el Caribe y el centro del país, demostrando nuestra capacidad para contribuir al desarrollo logístico nacional. Nos llena de orgullo que el país aproveche su infraestructura para alcanzar una interconexión entre los distintos sistemas de transporte, como son los puertos, las carreteras y la red férrea. Si se mantiene esta tendencia y se logra su rentabilidad, tendremos la clave para dinamizar la economía”, afirmó el directivo.