Vía clave que conectará a Bogotá y Cundinamarca tendrá modificación y extensión: Reducirá tiempos de viaje

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) oficializó la modificación de la licencia ambiental correspondiente a uno de los proyectos viales contemplados dentro del programa Accesos Norte Fase II, iniciativa incluida en el esquema de concesiones de quinta generación (5G). Esta decisión permite avanzar en el desarrollo de obras que buscan mejorar la movilidad entre Bogotá y varios municipios ubicados al norte de Cundinamarca, una de las zonas con mayor flujo vehicular hacia la capital.
Con la actualización del instrumento ambiental se habilita la construcción de la denominada Variante de Sopó, una intervención diseñada para optimizar la circulación en uno de los corredores que registra altos niveles de tráfico. El proyecto contempla tanto el mejoramiento de tramos existentes como la construcción de nuevos segmentos viales que permitirán reorganizar el tránsito en esta parte del departamento.
De acuerdo con la información oficial, las obras incluirán la adecuación de 5,7 kilómetros de vía ya existente, así como la construcción de aproximadamente 1,5 kilómetros de carretera nueva.
Estas intervenciones harán parte integral del proyecto Accesos Norte Fase II, una estrategia de infraestructura orientada a modernizar uno de los principales accesos de entrada y salida de Bogotá.
La Variante de Sopó permitirá establecer una conexión directa entre la Autopista Norte y la Perimetral de Oriente de Bogotá en inmediaciones del municipio de Sopó. Con esta articulación se busca mejorar la movilidad regional y reducir los niveles de congestión que actualmente se presentan en diferentes puntos del corredor, especialmente en horas de alta demanda vehicular.
¿Cómo será el proyecto que integra a Bogotá con otros municipios de Cundinamarca?
Uno de los propósitos centrales de la iniciativa consiste en fortalecer la integración entre las vías que comunican a Bogotá con los municipios de la sabana norte. Para ello, el proyecto se articulará con el sector conocido como Aposentos, donde opera la concesión Accenorte, encargada de la administración de varios tramos de la Autopista Norte.
El diseño vial incluye la construcción de glorietas e intersecciones a nivel, elementos que permitirán mantener la continuidad del tránsito y facilitar la distribución del flujo vehicular.
Recomendado: Megavía que conectará a Bogotá y dos municipios de Cundinamarca tendrá millonaria inversión
El proyecto Accesos Norte Fase II contempla una extensión total cercana a los 17,96 kilómetros. Su ejecución forma parte del programa de concesiones viales de quinta generación impulsado en el país para fortalecer la conectividad regional y mejorar la infraestructura de transporte.
En este caso, la intervención busca optimizar la relación entre la capital y municipios cercanos como Chía, Cajicá, Tocancipá y Zipaquirá, localidades que mantienen una intensa dinámica de movilidad diaria con Bogotá.
Otro de los efectos esperados es la disminución de la congestión vehicular dentro del área urbana de Sopó. La construcción de una vía alterna permitirá desviar parte del tráfico que actualmente atraviesa el municipio, lo que podría traducirse en menores tiempos de desplazamiento y en una circulación más ordenada. Asimismo, se prevé que esta reorganización del tránsito contribuya a mejorar las condiciones de seguridad vial tanto para conductores como para peatones.