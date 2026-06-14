Entrevista | Colombia es la “estrella” de Investment Management: revela interés en proyectos de infraestructura y activos alternativos

Con presencia en Colombia, Chile, Perú, México y Luxemburgo, el negocio de Investment Management de Sura Investments se ha consolidado como una de las plataformas de gestión de activos institucionales más relevantes de América Latina.
La compañía, que actualmente administra US$11.100 millones, trabaja con inversionistas institucionales y busca conectar las necesidades de financiamiento de la región con oportunidades de inversión de largo plazo.
Además, ha fortalecido su presencia internacional a través de Luxemburgo, desde donde distribuye fondos en Europa, mercados offshore de Estados Unidos y América Latina.
Pero Colombia ocupa un lugar central dentro de la estrategia de la compañía. Así lo confirmó a Valora Analitik María Fernanda Magariños, directora ejecutiva de Investment Management de Sura Investments.
Según Magariños, de los US$11,1 millones que administra el negocio, cerca de US$6.600 millones están en el mercado colombiano.
“En Colombia mi negocio es la estrella y estratégicamente relevante, no solamente en el pasado, sino también en el futuro”.
La ejecutiva reveló además que la firma prepara, para el cuarto trimestre del año, el lanzamiento de un segundo fondo enfocado en crédito privado o direct lending, dirigido a inversionistas institucionales y orientado a financiar compañías que requieren alternativas complementarias a la banca tradicional.
Colombia, mercado atractivo pese a la incertidumbre global y escenario electoral
En primer lugar, María Fernanda Magariño dejó claro que no tienen un problema con la volatilidad, pues siempre ha existido. Por lo anterior, considera que los inversionistas de largo plazo deben concentrarse en los fundamentos de cada mercado.
Por su parte, al ser consultada por el escenario electoral que atraviesa Colombia, la ejecutiva reconoció que el proceso genera incertidumbre. Sin embargo, aseguró que los inversionistas siguen observando factores estructurales que respaldan la confianza en el país.
“Independiente de cuál sea el resultado, lo que nosotros vemos es que Colombia tiene macroeconomics fundamentales y tiene capacidad de moverse en ellos”.
Adicional a eso, elementos como la estabilidad institucional continúan siendo determinantes para atraer inversión local e internacional.
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Infraestructura como necesidad pendiente y otras oportunidades
La ejecutiva también mencionó los sectores que hoy generan mayor interés para los inversionistas institucionales, destacando a la infraestructura, esto porque la región todavía enfrenta importantes déficits que representan oportunidades de inversión de largo plazo.
Uno de los focos está en la transición energética, una tendencia que demanda nuevas inversiones en generación y distribución de energía. No obstante, también persisten retos en materia de transporte y logística.
Magariños explicó que la necesidad va más allá de la construcción de carreteras, e incluye infraestructura portuaria y aeroportuaria, clave para fortalecer la competitividad de la región y aprovechar mejor las oportunidades de comercio.
Además, considera que América Latina debe avanzar en el desarrollo de proyectos asociados a recursos estratégicos como el litio y las tierras raras, buscando generar más valor agregado y no limitarse únicamente a la exportación de materias primas.
A su vez, la directora ejecutiva de Investment Management agregó que identifican oportunidades en el crédito privado, un segmento que busca complementar las fuentes tradicionales de financiamiento para las empresas.
Según Magariños, existe una demanda creciente de estructuras más flexibles que permitan a las compañías financiar sus planes de expansión e inversión, al tiempo que ofrecen nuevas alternativas de rentabilidad para los inversionistas institucionales.
Cuando se le preguntó por la próxima gran tendencia de inversión en Colombia y la región, la ejecutiva señaló que todavía existe un amplio margen de crecimiento en los activos alternativos.
Explicó que este tipo de activos ha ganado cada vez más espacio en los portafolios institucionales y que la evolución actual se concentra en identificar cuáles segmentos generan más valor dentro de esa categoría.
Así las cosas, para la compañía, el desarrollo de infraestructura, el crédito privado y la expansión de los activos alternativos seguirán siendo algunas de las principales oportunidades para canalizar inversión hacia América Latina en los próximos años.