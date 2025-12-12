Los megaobras en Cundinamarca que conectarán a Bogotá con varios municipios en cuestión de minutos

Diversos municipios de Cundinamarca adelantan megaproyectos destinados a fortalecer su conexión con Bogotá, con la intención de reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de movilidad para los habitantes de la región. En este contexto, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) presentó recientemente su informe de gestión correspondiente a 2025, en el cual expuso los principales avances y retos de las iniciativas que buscan integrar de manera más eficiente a la capital con su zona metropolitana.
Según la entidad, el crecimiento poblacional y la expansión de actividades económicas en los últimos años han incrementado la demanda de transporte entre Bogotá y los municipios cundinamarqueses. Esto ha generado presión sobre los corredores viales existentes, lo que hace necesario impulsar obras estratégicas que permitan optimizar los desplazamientos y asegurar condiciones adecuadas para la movilidad regional. El informe destaca que las intervenciones proyectadas responden a estas necesidades y se orientan a fortalecer la infraestructura vial, mejorar la operación del transporte público y anticipar las dinámicas urbanas futuras.
Entre los proyectos priorizados se encuentra la modernización de la Calle 80, uno de los accesos más representativos de la capital y eje fundamental en el tránsito de viajeros y mercancías entre Bogotá y el occidente de Cundinamarca. La propuesta contempla la ampliación de la vía mediante la construcción de dos carriles adicionales, así como la incorporación de infraestructura exclusiva para sistemas de transporte masivo. Estos componentes buscan aumentar la capacidad del corredor, reducir tiempos de viaje y promover modos de transporte más eficientes. De forma complementaria, se estudia la construcción de un intercambiador en la zona de Siberia, cuyo objetivo es integrar rutas regionales y urbanas para facilitar la transición entre los distintos servicios de transporte y mejorar la operación general del sistema.
Para la financiación de este proyecto, la ARM señaló que se mantienen en marcha acuerdos de cooperación con la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad vinculada al Banco Mundial. Los estudios preliminares incluyen análisis técnicos, ambientales y financieros que permitirán determinar la viabilidad del corredor ampliado, estimar con precisión los costos asociados y evaluar su impacto en la movilidad y en el desarrollo económico de la región.
¿Qué otros proyectos clave tendrá Cundinamarca para la conexión con Bogotá?
Otro proyecto relevante es la construcción del nuevo puente vehicular Tibanica, obra destinada a fortalecer la conexión entre Soacha y la localidad de Bosa. Esta infraestructura, cuya inversión supera los $100.000 millones, contempla la adecuación de carriles para vehículos particulares, zonas para peatones y una cicloruta que se integrará con corredores ya existentes. De acuerdo con la ARM, esta intervención permitirá descongestionar la Autopista Sur y mejorar las condiciones de desplazamiento para más de un millón de personas que se movilizan diariamente entre ambos territorios.
Además de las obras en ejecución, la entidad trabaja en la planeación de proyectos estratégicos para los próximos años. Entre ellos se encuentra la estructuración de la tercera línea del Metro de Bogotá y la ampliación del sistema TransMilenio en Soacha, dos iniciativas que buscan ampliar la oferta de transporte masivo y generar alternativas de movilidad sostenibles para la población.