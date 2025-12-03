Municipio de Cundinamarca, clave en suministro de agua, se podría integrar a la Región Metropolitana

La Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca continúa avanzando en su proceso de consolidación y expansión. En este contexto, varios municipios del departamento analizan la posibilidad de integrarse a este esquema de articulación territorial, que busca ordenar y coordinar iniciativas relacionadas con infraestructura, movilidad, medioambiente y desarrollo económico. La vinculación a la figura metropolitana supone para las administraciones locales la opción de acceder a una planificación conjunta que permita enfrentar necesidades comunes y optimizar recursos.
Actualmente, Soacha y Fusagasugá ya hacen parte de la Región Metropolitana, lo que ha motivado a otras localidades a abrir debates internos para determinar si su ingreso resulta conveniente. Entre ellas se encuentra el municipio de Fómeque, que inició un proceso de revisión y diálogo institucional para evaluar los beneficios y compromisos que implicaría su adhesión. Fómeque, con una población cercana a los 10.000 habitantes, basa gran parte de su economía en la agricultura, actividad que podría fortalecerse mediante programas de comercialización, asistencia técnica y generación de cadenas productivas dentro del esquema regional.
De acuerdo con la administración de la Región Metropolitana, la eventual integración de Fómeque podría traducirse en mejoras en conectividad, acceso a inversión y participación en proyectos de infraestructura vial. Estos proyectos buscan facilitar la movilidad entre las zonas rurales y urbanas, reducir costos logísticos y ampliar la capacidad de intercambio de bienes y servicios. Para garantizar que la comunidad conozca los alcances de la medida, la administración regional ha promovido espacios de socialización en los que se explican los lineamientos, obligaciones y beneficios asociados a la figura metropolitana.
¿Cómo se integraría Fómeque a la Región Metropolitana?
Es relevante señalar que Fómeque posee una ubicación estratégica dentro del Parque Nacional Natural Chingaza, territorio fundamental para el sistema de abastecimiento hídrico de Bogotá y de otros municipios del centro del país. Esta condición otorga al municipio un papel significativo en la conservación de ecosistemas de alta importancia ecológica, lo que hace necesario que cualquier decisión de integración considere criterios de sostenibilidad y protección ambiental. La articulación con la Región Metropolitana podría facilitar la gestión de proyectos orientados a preservar áreas de recarga hídrica, fortalecer la gobernanza ambiental y consolidar iniciativas de conservación.
En caso de que el Concejo Municipal apruebe su ingreso, Fómeque tendría la posibilidad de acceder a fondos destinados a proyectos metropolitanos. Estos recursos se orientan a obras de infraestructura vial, programas de apoyo al sector agrícola, planes de seguridad y estrategias para la conservación de ecosistemas estratégicos. La participación en este tipo de proyectos podría generar sinergias entre la zona rural del municipio y la capital del país, favoreciendo un mayor flujo de productos agrícolas, servicios y oportunidades de desarrollo.
La decisión final dependerá del análisis que adelante el Concejo en los próximos meses, así como de la participación ciudadana en los espacios de discusión. Lo que se busca es que la comunidad cuente con información suficiente para comprender el impacto que tendría la adhesión en aspectos económicos, sociales y ambientales.