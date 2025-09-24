Este sería el cuarto municipio que se uniría a Soacha y Fusagasugá como parte de la Región Metropolitana

La Región Metropolitana avanza en su propósito de ampliar la participación de municipios de Cundinamarca dentro de su esquema de integración. Actualmente, Bogotá, Soacha y Fusagasugá hacen parte de esta figura, y cada vez más localidades evalúan la posibilidad de sumarse, con el fin de impulsar proyectos conjuntos que beneficien a la región en materia de desarrollo económico, movilidad, infraestructura y sostenibilidad.
En este contexto, la Región Metropolitana se consolida como un espacio de coordinación institucional que busca articular los esfuerzos de los municipios con la capital del país. La idea es que las decisiones en torno a proyectos estratégicos no se tomen de manera aislada, sino bajo una visión regional que garantice mayores beneficios para las comunidades.
Algunos municipios ya han iniciado los pasos necesarios para avanzar en el proceso de integración. Un ejemplo es Tibacuy, donde se llevó a cabo un cabildo abierto con el objetivo de socializar los alcances de la propuesta y resolver las inquietudes de los habitantes. Posteriormente, el Concejo Municipal ha venido discutiendo el tema y deberá votar para definir si el municipio se vincula de manera oficial.
Este proceso ha abierto la discusión sobre cuál podría ser el cuarto municipio de Cundinamarca en integrarse a la Región Metropolitana. En esa línea, Fómeque se perfila como una de las localidades interesadas en dar este paso.
Ubicado en la Provincia Oriental de Cundinamarca, Fómeque cuenta con más de 10.000 habitantes y una economía en la que la agricultura y la producción local desempeñan un papel central. Su eventual integración sería estratégica, no solo para fortalecer los lazos comerciales con Bogotá, sino también para mejorar la movilidad hacia la capital y potenciar la conexión con otros municipios de la región.
Al igual que Tibacuy, Fómeque deberá cumplir con los requisitos establecidos en la normativa. Entre ellos, la realización de un cabildo abierto que permita a los ciudadanos conocer las implicaciones de la integración y expresar sus opiniones. Una vez cumplida esta etapa, el Concejo Municipal tendrá la responsabilidad de votar y aprobar, o no, la incorporación al esquema metropolitano.
De concretarse esta decisión, el municipio podría acceder a beneficios relevantes. Entre ellos, recursos para el desarrollo de proyectos metropolitanos, inversión en infraestructura, fortalecimiento de la comercialización agrícola y acciones en materia de protección de ecosistemas estratégicos. Además, se abriría la posibilidad de implementar programas conjuntos de movilidad y medio ambiente, lo que contribuiría a mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Luis Lota, director de la Región Metropolitana, destacó que la participación ciudadana es un eje fundamental de este proceso. Según indicó, la prioridad es escuchar a la comunidad para avanzar hacia “decisiones que fortalezcan el territorio y permitan construir soluciones conjuntas frente a los desafíos de desarrollo”.